Reacţia lui Florentin Pera, după ce România şi-a încheiat parcurul la Campionatul European: "Echipa s-a autodepăşit, dar acum suntem dezamăgiţi" - Antena Sport

Selecţionerul Florentin Pera a spus că naţionala de handbal feminin a României s-a autodepăşit la Campionatul European, dar este dezamăgit că tricolorele au încheiat competiţia cu o înfrângere. România a pierdut ultimul meci de la Campionatul European cu Polonia, scor 24 – 29.

Acest meci a fost cel cu numărul 100 pentru România la Europene, în cele 15 apariţii la turneele finale. România aşteaptă acum încheierea tuturor partidelor, pentru a-şi cunoaşte poziţia finală la Campionatul European, în funcţie de clasamentele finale din ambele grupe principale.

Discursul lui Florentin Pera, după înfrângerea României cu Polonia

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010. Florentin Pera a spus că prestaţia naţionalei la acest turneu final a fost peste aşteptări, dar este dezamăgit pentru că nu a reuşit să câştige ultimul meci, cel cu Polonia.

„Eu consider că echipa națională a României s-a autodepășit la acest Campionat European. Am avut jocurile din grupe foarte bune, am obținut o victorie extraordinară în fața Suediei. Din păcate, în cele două jocuri cu Ungaria și Polonia n-am mai fost la același nivel.

Am avut 20 de minute bune cu Ungaria, astăzi 30 de minute au fost ok. Nu am putut ține ritmul apoi. Am căutat soluții, ne-am dorit mult să câștigăm pentru toți suporterii care ne-au susținut. Poate am fi meritat să încheiem cu o victorie, pentru tot ce am făcut la Euro.