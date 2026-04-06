“Mă deranjează” Cristina Laslo, afectată de cum se vorbeşte de România! Care e marele ei vis: “Incredibil”

Jucătoarea Gloriei Bistriţa, Cristina Laslo (29 de ani), a mărturisit că visează ca echipa ei şi CSM Bucureşti să meargă ambele în Final Four-ul din Liga Campionilor.
Cristina Laslo a spus că este foarte deranjată de cum se vorbeşte de România şi că e momentul ca ţara noastră să arate că e o putere în handbal.
Cristina Laslo: “Suntem foarte aproape să fim campioane”
Gloria Bistriţa este foarte aproape să cucerească titlul în acest sezon.
“(n.r: Se vede titlul la orizont?) Mai sunt 3 etape. Matematic nu suntem campioane, dar după meciul cu CSM am simţit o mare, mare euforie în corp. A fost o aşteptare foarte-foarte lungă pentru mine.
Repet, încă nu suntem campioane, dar suntem foarte aproape.
(n.r: Ce ar însemna pentru tine o calificare în Final Four, în Champions League?) Am fost o singură dată, ca spectator. Acolo mi-am şi semnat contractul cu Buducnost. A fost o amintire extraordiară. Şi ca suporter am fost foarte emoţionată. N-aş putea să-ţi explic. Cred că este apogeul unui jucător să ajungă acolo şi să şi câştige.
“Nu o să dormim nopţile dacă o să ne calificăm”
Cred că nu o să dormim nopţile dacă o să ne calificăm şi nici acolo.
Suntem o echipă-surpriză, care este vie şi speră până în ultimul moment. Suntem o echipă fără presiune, ne-am îndeplinit obiectivul de a ieşi din grupe, am făcut şi pasul următor către optimi şi sferturi. Tot ce vine de acum încolo este pentru noi o binecuvântare.
(n.r: Pot continua surprizele?) Realist vorbind, nu suntem favorita. Brest, ştie toată lumea, e o echipă obişnuită cu performanţele. E în vârful performanţei. Este într-un campionat puternic, campionatul francez. Dacă nu mă înşel, au câştigat contra Metz în tur. Le lipseşte o jucătoare importantă, este însărcinată, dar ele pleacă cu prima şansă. Noi ne dorim, vom face tot posibilul, fiind pe un trend ascendent. Cred că avem şanse de 50-50.
Lucrurile sunt nebune, ca să zic aşa. Lumea mă întreabă dacă să-şi ia bilete (n.r: la Final Four), nu ştiu, e o nebunie mare. E o surpriză şi o plăcere să pot vorbi despre asta.
(n.r: Cum ar fi să fiţi şi voi şi CSM în Final Four?) Ar fi o performanţă ireală pentru România, mi-aş dori foarte tare. Mi se pare incredibil că două echipe din România, pentru că toată lumea vorbeşte de România în anumite feluri şi pe mine mă deranjează, cred că ar fi momentul să demonstrăm. Ar fi o plăcere reală să arătăm că România are foarte multă putere handbalistică, chiar dacă cu jucătoare străine. De ce atâtea jucătoare străine aleg să vină în România dacă sunt atât de multe nemulţumiri şi atât de multe neplăceri? România provoacă şi are oportunitatea să dea mult handbalului. Ar fi o mare bucurie ca România să dea două echipe în Final Four, de ce nu? Cel puţin una”, a declarat Cristina Laslo, în exclusivitate pentru AntenaSport.
Gloria Bistriţa a învins-o sezonul acesta, cu 21-18, pe CSM Bucureşti. Cu 3 etape înainte de final, Gloria Bistriţa are un punct peste CSM în clasament. Mai are de jucat cu Râmnicu Vâlcea, Corona Braşov şi CSM Galaţi. Până atunci va juca cele două meciuri cu Brest în Liga Campionilor şi o va întâlni pe Corona Braşov în Cupa României.
- “Am suflet de româncă” Lorena Ostase vrea ca CSM să se califice, alături de Gloria Bistriţa, în Final Four
- FRH a anunţat cei 4 candidaţi la preşedinţie! Când vor avea loc alegerile
- “S-a scris istorie”. Reacția EHF, după ce Gloria Bistrița s-a calificat fabulos în sferturile Champions League
- Gloria Bistriţa s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor! Două echipe din România vor lupta pentru Final 4
- Rapid, eliminată din sferturile EHF European League. Giuleștencele, victorie fără efect contra lui Viborg