“Mă deranjează” Cristina Laslo, afectată de cum se vorbeşte de România! Care e marele ei vis: “Incredibil”

(n.r: Pot continua surprizele?) Realist vorbind, nu suntem favorita. Brest, ştie toată lumea, e o echipă obişnuită cu performanţele. E în vârful performanţei. Este într-un campionat puternic, campionatul francez. Dacă nu mă înşel, au câştigat contra Metz în tur. Le lipseşte o jucătoare importantă, este însărcinată, dar ele pleacă cu prima şansă. Noi ne dorim, vom face tot posibilul, fiind pe un trend ascendent. Cred că avem şanse de 50-50.

Lucrurile sunt nebune, ca să zic aşa. Lumea mă întreabă dacă să-şi ia bilete (n.r: la Final Four), nu ştiu, e o nebunie mare. E o surpriză şi o plăcere să pot vorbi despre asta.

(n.r: Cum ar fi să fiţi şi voi şi CSM în Final Four?) Ar fi o performanţă ireală pentru România, mi-aş dori foarte tare. Mi se pare incredibil că două echipe din România, pentru că toată lumea vorbeşte de România în anumite feluri şi pe mine mă deranjează, cred că ar fi momentul să demonstrăm. Ar fi o plăcere reală să arătăm că România are foarte multă putere handbalistică, chiar dacă cu jucătoare străine. De ce atâtea jucătoare străine aleg să vină în România dacă sunt atât de multe nemulţumiri şi atât de multe neplăceri? România provoacă şi are oportunitatea să dea mult handbalului. Ar fi o mare bucurie ca România să dea două echipe în Final Four, de ce nu? Cel puţin una”, a declarat Cristina Laslo, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Gloria Bistriţa a învins-o sezonul acesta, cu 21-18, pe CSM Bucureşti. Cu 3 etape înainte de final, Gloria Bistriţa are un punct peste CSM în clasament. Mai are de jucat cu Râmnicu Vâlcea, Corona Braşov şi CSM Galaţi. Până atunci va juca cele două meciuri cu Brest în Liga Campionilor şi o va întâlni pe Corona Braşov în Cupa României.