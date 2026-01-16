Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România - Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). "Tricolorii" debutează la Campionatul European de Handbal Masculin - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” debutează la Campionatul European de Handbal Masculin

România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” debutează la Campionatul European de Handbal Masculin

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 16:44

Comentarii
România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). Tricolorii debutează la Campionatul European de Handbal Masculin

Călin Dedu, în timpul unui meci / Profimedia

România debutează astăzi la EHF EURO 2026, turneu final care este găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia. În primul meci din faza preliminară a competiției, naționala antrenată de George Buricea o va întâlni pe Portugalia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul se va disputa în sala Jyske Bank Boxen, din Herning, Danemarca. Meciul dintre România și Portugalia va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00)

România își începe astăzi parcursul la Campionatul European de Handbal Masculin, unde le va întâlni în faza preliminară pe Danemarca, Macedonia de Nord și Portugalia. Primul meci e contra lusitanilor care sunt pregătiți de pe margine de Paulo Pereira.

În ultimele meciuri de pregătire înainte de startul turneului, România a pierdut cu Ungaria și italia, în timp ce Portugalia a câștigat cu Spania și Iran, iar cu Egipt a făcut egal. Lusitanii au cunoscut succesul în handbal masculin în ultimii ani, reușind în 2025 să termine pe locul 4 la Mondial și în 2020 pe locul 6 la EURO.

Din faza preliminară, primele două echipe din fiecare grupă se vor califica în faza principală, iar duelul “tricolorilor” cu Portugalia pare a fi decisiv pentru poziția a doua, în contextul în care Danemarca e marea favorită să termine pe 1.

Reclamă
Reclamă

Programul României la EHF EURO 2026

  • România – Portugalia, 16 ianuarie, ora 19:00
  • Danemarca – România, 18 ianuarie, 21:30
  • România – Macedonia de Nord, 20 ianuarie, 19:00

Lotul convocat pentru Campionatul European de handbal masculin

portari: Ionuţ Iancu, Mihai Popescu;

extreme stânga: Alexandru Andrei, Denis Vereş;

Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 gradeVremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
Reclamă

extreme dreapta: Sorin Grigore, Ionuţ Nistor;

interi stânga: Tudor Botea, Andrei Buzle, Robert Militaru, Dan Racoţea, Răzvan Trif;

interi dreapta: Adrian Stănescu, Cristian Ghiţă;

centri: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici;

pivoţi: Călin Dedu, Robert Nagy, Andras Szasz.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Observator
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
17:34
Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut”
17:22
Gigi Becali l-a anunțat pe înlocuitorul lui Adrian Șut: „E terminată treaba”
17:17
Gigi Becali a confirmat că un jucător important al FCSB-ului ratează meciul cu Argeş! Când se rezolvă situaţia
17:10
EXCLUSIVCe transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off
17:09
Manchester City a dat lovitura! Acord total pentru fotbalistul de 55 de milioane de euro
17:08
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 ianuarie
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 5 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”