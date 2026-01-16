România - Portugalia (LIVE SCORE, 19:00). "Tricolorii" debutează la Campionatul European de Handbal Masculin - Antena Sport

România debutează astăzi la EHF EURO 2026, turneu final care este găzduit de Danemarca, Suedia și Norvegia. În primul meci din faza preliminară a competiției, naționala antrenată de George Buricea o va întâlni pe Portugalia.

Duelul se va disputa în sala Jyske Bank Boxen, din Herning, Danemarca. Meciul dintre România și Portugalia va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

România – Portugalia (LIVE SCORE, 19:00)

România își începe astăzi parcursul la Campionatul European de Handbal Masculin, unde le va întâlni în faza preliminară pe Danemarca, Macedonia de Nord și Portugalia. Primul meci e contra lusitanilor care sunt pregătiți de pe margine de Paulo Pereira.

În ultimele meciuri de pregătire înainte de startul turneului, România a pierdut cu Ungaria și italia, în timp ce Portugalia a câștigat cu Spania și Iran, iar cu Egipt a făcut egal. Lusitanii au cunoscut succesul în handbal masculin în ultimii ani, reușind în 2025 să termine pe locul 4 la Mondial și în 2020 pe locul 6 la EURO.

Din faza preliminară, primele două echipe din fiecare grupă se vor califica în faza principală, iar duelul “tricolorilor” cu Portugalia pare a fi decisiv pentru poziția a doua, în contextul în care Danemarca e marea favorită să termine pe 1.