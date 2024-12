Ştefania Stoica, după meciul vieţii pentru România, la Campionatul European: "Atitudinea a fost schimbată după pauză" - Antena Sport

Ştefania Stoica a fost desemnată jucătoarea meciului România – Serbia 27-25, fiind într-adevăr cea care a schimbat faţa jocului echipei lui Florentin Pera. Tricolorele au fost conduse cu 16-13 la pauză, iar atunci sportiva de la Rapid a dat totul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stoica a reuşit 5 goluri, a scos lovituri de la 7 metri şi eliminări. Ea a marcat şi golul care ne-a adus prima oară la egalitate cu Serbia în actul secund, în minutul 46. Evoluţia ei ne-a adus practic caloficarea în grupa principală la EURO, prin blocajul uriaş de la ultimul atac al Serbiei.

Ştefania Stoica: Nu am acceptat nicio secundă că noi putem pierde meciul acesta

„A fost o adevărată luptă. Știam de la început că va fi pe viață și pe moarte cu echipa Serbiei. N-am reușit să începem foarte bine meciul, am știut asta la pauză și am știut că trebuie să ne mobilizăm pentru că nu am acceptat nicio secundă că noi putem pierde meciul acesta.

Atitudinea noastră a fost schimbată după pauză, plus fanii care au avut un mare impact asupra noastră. Ne-au ajutat acolo, din tribune, și ne-au transmis toată energia de care aveam nevoie, le mulțumim pentru că au venit.

Asta ne-am dorit, știam că pot fi vulnerabile, au fost eliminări pe bună dreptate în tabăra lor. Am simțit că nu este doar meritul meu, toată echipa a contribuit. Mă bucur că am reușit să ajut cât de mult am putut. Încrederea mi-o primesc din meciurile bune”, a spus Ştefania Stoica, după România – Serbia 27-25.