Mutarea genială cu care Kim Rasmussen a reuşit să câştige Liga Campionilor, în 2016

Kim Rasmussen (53 de ani) a dezvăluit ce mişcare a făcut la CSM Bucureşti, înainte de Final 4-ul Ligii Campionilor, din 2016.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atunci, cu 10 zile înainte de evenimentul de la Budapesta, danezul a luat decizia să le dea 4 zile libere jucătoarelor sale, pentru a se relaxa din punct de vedere mental. Aceasta s-a dovedit o mişcare câştigătoare.

Mutarea genială cu care Kim Rasmussen a reuşit să câştige Liga Campionilor

“Am avut 3-4 zile libere. A fost ceva diferit. Şefii din România susţineau că cu cât ne antrenăm mai mult, cu atât vom juca mai bine. Le-a fost greu să accepte decizia mea. Dar nu mi-au pus multe întrebări ţinând cont de cum jucasem pe finalul sezonului. Am învins Rostov, care nu pierduse niciun meci în acel sezon. În final, au avut încredere în mine.

La acel moment, nu ne putem îmbunătăţi jocul prin antrenamente. Am făcut asta timp de 10 luni. Dacă nu ştim încă ce avem de făcut, înseamnă că nu vom câştiga. Toată lumea era obosită mental. Aveam nevoie de acea pauză, să ne odihnim. A fost momentul cheie, în urma căruia toată lumea s-a odihnit.

Am avut câteva zile libere, în timp ce celelalte echipe se antrenau extra. Ne-am întâlnit apoi cu o săptămână înainte de Final Four. A fost unul dintre lucrurile care ne-au ajutat să câştigăm trofeul”, a spus Rasmussen, în exclusivitate pentru Antena Sport.