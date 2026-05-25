Mutarea genială cu care Kim Rasmussen a reuşit să câştige Liga Campionilor, în 2016

EXCLUSIV

Dan Roșu Publicat: 25 mai 2026, 13:46

CSM Bucureşti 2016 - Hepta

Kim Rasmussen (53 de ani) a dezvăluit ce mişcare a făcut la CSM Bucureşti, înainte de Final 4-ul Ligii Campionilor, din 2016.

Atunci, cu 10 zile înainte de evenimentul de la Budapesta, danezul a luat decizia să le dea 4 zile libere jucătoarelor sale, pentru a se relaxa din punct de vedere mental. Aceasta s-a dovedit o mişcare câştigătoare.

“Am avut 3-4 zile libere. A fost ceva diferit. Şefii din România susţineau că cu cât ne antrenăm mai mult, cu atât vom juca mai bine. Le-a fost greu să accepte decizia mea. Dar nu mi-au pus multe întrebări ţinând cont de cum jucasem pe finalul sezonului. Am învins Rostov, care nu pierduse niciun meci în acel sezon. În final, au avut încredere în mine.

La acel moment, nu ne putem îmbunătăţi jocul prin antrenamente. Am făcut asta timp de 10 luni. Dacă nu ştim încă ce avem de făcut, înseamnă că nu vom câştiga. Toată lumea era obosită mental. Aveam nevoie de acea pauză, să ne odihnim. A fost momentul cheie, în urma căruia toată lumea s-a odihnit.

Am avut câteva zile libere, în timp ce celelalte echipe se antrenau extra. Ne-am întâlnit apoi cu o săptămână înainte de Final Four. A fost unul dintre lucrurile care ne-au ajutat să câştigăm trofeul”, a spus Rasmussen, în exclusivitate pentru Antena Sport.

“Am fost mândru, acesta a fost sentimentul”

În 2016, CSM Bucureşti trecea în semifinalele competiţiei de Vardar, cu 27-21. A urmat finala epică împotriva lui Gyor, ajudecată la loviturile de departajare.

“Încă mi se face pielea de gâină când mă gândesc la acel sezon, când mă gândesc la acel weekend. A fost o muncă enormă înainte. După ce am apucat să ne cunoaştem cu toţii, am creat o echipă formidabilă.

Am bătut-o pe Gyor pe terenul ei, la care juca Heidi Loke, Amorim şi celelalte staruri care nu pierdeau meciuri. E în continuare cel mai important moment al carierei mele de antrenor. Acesta mă face cel mai fericit.

Am fost mândru, acesta a fost sentimentul. Nimeni nu credea în noi. Eram echipa pe care şi-o doreau cu toţii la tragere. E o amimtire pe care o voi avea mereu. Am fost ca nişte camarazi de război. Ajungi să ai anumite relaţii. A fost multă muncă”, a mai spus Rasmussen.

Cele patru echipe calificate, Gyor, CSM, Metz şi Brest, vor lupta pentru turneu pe 6 și 7 iunie, pe arena MVM Dome din Budapesta. Semifinalele vor avea loc de la 16:00 și 19:00 pe 6 iunie, iar finala mică și finala mare a doua zi, de la aceleași ore.

