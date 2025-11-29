Sebastien Ogier a câştigat al 9-lea titlu mondial la raliuri şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb! - Antena Sport

Închide meniul
Sebastien Ogier a câştigat al 9-lea titlu mondial la raliuri şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb!

Publicat: 29 noiembrie 2025, 14:47

Sébastien Ogier şi copilotul lui, Vincent Landais / Profimedia Images

Datorită locului 3 ocupat sâmbătă în Raliul Arabiei Saudite, Sébastien Ogier (Toyota) a câştigat al 9-lea titlu mondial în WRC, alăturându-se astfel lui Sebastien Loeb în fruntea clasamentului all-time.

Sébastien Ogier (Toyota) a obţinut sâmbătă al nouălea titlu mondial după cele din 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 şi 2021, deşi a ratat trei etape în acest sezon (Suedia, Kenya şi Estonia). Este însă primul titlu pentru copilotul său, Vincent Landais.

Cu trei puncte în urma coechipierului său de la Toyota, Elfyn Evans, înaintea ultimei curse a campionatului, pilotul din Hautes-Alpes a câştigat în cele din urmă titlul, după un weekend extrem de disputat.

Ogier s-a impus cu patru puncte în faţa şi Evans (293 faţă de 289).

Victoria în Arabia Saudită a revenit lui Thierry Neuville (Hyundai), prima din acest sezon, în faţa lui Adrien Fourmaux (Hyundai).

