Sebastien Ogier a câştigat al 9-lea titlu mondial la raliuri şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb! - Antena Sport

Datorită locului 3 ocupat sâmbătă în Raliul Arabiei Saudite, Sébastien Ogier (Toyota) a câştigat al 9-lea titlu mondial în WRC, alăturându-se astfel lui Sebastien Loeb în fruntea clasamentului all-time.
Sébastien Ogier (Toyota) a obţinut sâmbătă al nouălea titlu mondial după cele din 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 şi 2021, deşi a ratat trei etape în acest sezon (Suedia, Kenya şi Estonia). Este însă primul titlu pentru copilotul său, Vincent Landais.
Al 9-lea titlu mondial pentru Sebastien Ogier, care l-a egalat pe Sebastien Loeb!
Cu trei puncte în urma coechipierului său de la Toyota, Elfyn Evans, înaintea ultimei curse a campionatului, pilotul din Hautes-Alpes a câştigat în cele din urmă titlul, după un weekend extrem de disputat.
Ogier s-a impus cu patru puncte în faţa şi Evans (293 faţă de 289).
Victoria în Arabia Saudită a revenit lui Thierry Neuville (Hyundai), prima din acest sezon, în faţa lui Adrien Fourmaux (Hyundai).
