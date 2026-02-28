România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa - Antena Sport

Închide meniul
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa

Publicat: 28 februarie 2026, 11:48

Facebook Comitetul Naţional Paralimpic, România

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling.

Competiţiile se desfăşoară în mai multe locaţii din nordul Italiei, cu zona Cortina d’Ampezzo drept epicentru pentru probele de para schi alpin şi para snowboard – disciplinele în care România va fi reprezentată.

România aliniază doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă

  • Mihăiţă Papară – para snowboard (clasa SB-LL1)
  • Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing)

Para snowboard-ul este programat în două momente distincte ale competiţiei, la început şi spre finalul acesteia.

Para Snowboard – SB-LL1

  • 7 martie 2026 – Snowboard Cross (calificări)

Prima apariţie a lui Mihăiţă Papară este în Snowboard Cross (SBX), probă spectaculoasă de viteză, ce implică o doza foarte mare de spectacol şi de risc. Înseamnă coborârea cu maximum de viteză şi control, în mod concomitent, a patru sportivi, pe un traseu cu obstacole multiple şi diverse. Traseul trebuie să aibă, în mod obligatoriu, şi trei săritori mari. Ziua de 7 martie este dedicată rundelor de calificare (seeding), care stabilesc tabloul finalelor:

  • 8 martie 2026 – Snowboard Cross (finale) Men’s SB-LL1

Finalele SBX au loc pe 8 martie. Este o probă în care gestionarea riscului, explozia la start şi controlul în zonele tehnice fac diferenţa în fracţiuni de secundă. Structura finalelor (dacă avansează succesiv):

  • 14 martie 2026 – Banked Slalom (finale) Men’s SB-LL1

A doua probă a lui Mihăiţă este Banked Slalom (BSL), programată pe 14 martie. Spre deosebire de SBX, este o probă tehnică – o cursă individuală contra cronometru, pe un traseu tehnic cu viraje pe contrapante, unde precizia, controlul şi viteza sunt esenţiale.

Pentru Mihăiţă Papară, Milano-Cortina 2026 reprezintă a treia participare paralimpică consecutivă, după PyeongChang 2018 şi Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa – Slalomul în ultima zi de competiţie

Probele de para schi alpin sunt distribuite pe mai multe zile în calendar (Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom şi Alpine Combined).

România este reprezentată în:

  • 15 martie 2026 – Slalom masculin (Standing)

Andrei-Sorin Popa va concura în Slalom (SL), probă tehnică programată în ultima zi competiţională a Jocurilor. Slalomul presupune două manşe, cu porţi dese şi schimbări rapide de direcţie, unde controlul şi precizia sunt decisive.

  • Para Schi Alpin – LW9-2 (Standing)Tofane Alpine Skiing Centre – Cortina

Pentru Popa, participarea vine în urma alocării unui loc prin procedura Bipartite, confirmând progresul sportiv şi potenţialul demonstrat în sezonul competiţional.

