România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa - Antena Sport

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se desfăşoară în perioada 6-15 martie 2026, reunind aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de ţări, în şase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheaţă şi wheelchair curling.

Competiţiile se desfăşoară în mai multe locaţii din nordul Italiei, cu zona Cortina d’Ampezzo drept epicentru pentru probele de para schi alpin şi para snowboard – disciplinele în care România va fi reprezentată.

România aliniază doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă

Mihăiţă Papară – para snowboard (clasa SB-LL1)

Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing)

Para snowboard-ul este programat în două momente distincte ale competiţiei, la început şi spre finalul acesteia.

Para Snowboard – SB-LL1

7 martie 2026 – Snowboard Cross (calificări)

Prima apariţie a lui Mihăiţă Papară este în Snowboard Cross (SBX), probă spectaculoasă de viteză, ce implică o doza foarte mare de spectacol şi de risc. Înseamnă coborârea cu maximum de viteză şi control, în mod concomitent, a patru sportivi, pe un traseu cu obstacole multiple şi diverse. Traseul trebuie să aibă, în mod obligatoriu, şi trei săritori mari. Ziua de 7 martie este dedicată rundelor de calificare (seeding), care stabilesc tabloul finalelor: