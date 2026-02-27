Închide meniul
O zi în inima Euroligii de baschet

Antena Sport Publicat: 27 februarie 2026, 10:48

O zi în inima Euroligii de baschet

Trey Lyeles, în timpul unui meci din Euroligă / Profimedia

Cosmin Petrescu (Madrid)

Real Madrid a trecut de Bayern Munchen cu 93-70 în runda cu numărul 29 din Euroligă, la capătul unui meci controlat în totalitate și în care nemții nu s-au putut baza pe câțiva jucători din rotația de bază, afectați de un virus gripal.

La o zi după calificarea în runda următoare a UEFA Champions League, capitala Spaniei și fanii lui Real Madrid au trăit din nou pentru sport, de această dată baschetul din Euroligă fiind în prim plan și atrăgând 10.000 de spectatori la Movistar Arena, cea mai mare sală din Madrid.

Svetislav Pesic: “NBA este cea mai puternică ligă din lume. Apoi vine ACB”

Cu un lot din care fac parte mai mulți foști jucători din NBA, precum Hezonia (peste 300 meciuri), Lyles, Len, Campazzo sau Tavares, Real a arătat din nou foarte bine, mai ales că venea după ce pierduse finala Cupei Spaniei, și, după cum marele antrenor Svetislav Pesic mi-a și spus la conferința de presă, era de așteptat să vedem o echipă furioasă și gata să facă uitată înfrângerea cu Baskonia.

Tot el mi-a mai mărturisit, când l-am întrebat despre viitoarea dispută din Euroligă, care va fi la Belgrad, cu Steaua Roșie, că este sigur că va simți și multă emoție oricât ar încerca să îl trateze ca pe un meci obișnuit de sezon în Euroligă. Pe parcursul declarației, a mai menționat că echipe precum Bayern sau Real au un program foarte dificil având în vedere calitatea ligilor interne, considerând Liga ACB a doua cea mai puternică din lume dupa NBA. “Nu vreau să caut scuze, dar noi sau Real Madrid întalnim echipe de calitate în ligile interne. Pentru alți adversari din Euroligă nu e chiar așa. Putem da exemplu Grecia”.

Sergio Scariolo: “E o debandadă”

La aceeasi conferință de presă am avut ocazia să stau de vorbă și cu Sergio Scariolo, antrenorul lui Real Madrid, acesta spunând că e o adevarată debandadă ceea ce se întamplă cu programul suprapus al preliminariilor pentru Cupa Mondială din Qatar. Tot el mi-a mărturisit că nu se poate bucura neapărat că urmează un weekend liber pentru echipa lui, deoarece o parte dintre jucători vor merge să joace pentru națională în preliminariile Cupei Mondiale, ceea ce face foarte dificilă pregătirea. “Nu poți face sisteme de joc atunci când ai doar cațiva jucători la dispoziție. Unii se vor odihni. Alții vor merge către echipele naționale și se vor întoarce miercuri, cu o singură zi înainte de meciul cu Virtus Bologna. Bat în lemn, sper să vină înapoi sănătoși, să fim feriți de accidentări”.

După 29 de etape din totalul de 38 câte numără sezonul regulat, Real Madrid este pe locul 4 cu 18 victorii și 11 înfrângeri. Bayern Munchen ocupă locul 15 cu un bilanț de 12-17.

