"Operație reușită, dar pacientul a murit". Thomas Frank, analogie inedită după eșecul cu PSG din Supercupă - Antena Sport

Tottenham a pierdut într-un mod incredibil Supercupa Europei, după ce a fost egalată de Paris Saint-Germain de la 0-2 în ultimele 10 minute, după care a pierdut la loviturile de departajare. După meci, managerul englezilor, Thomas Frank, s-a arătat mulțumit de modul în care au arătat jucătorii săi, deși rezultatul final nu a fost cel dorit.

La loviturile de departajare, pentru Tottenham au ratat van de Ven și Tel.

Thomas Frank: “Sunt multe lucruri pentru care putem fi fericiți”

Paris Saint-Germain și-a adjudecat Supercupa Europei în fața lui Tottenham, însă misiunea “reginei” Europei a fost mult mai dificilă decât se așteptau oamenii. Londonezii au făcut un joc foarte bun și au condus până în minutul 85 cu 2-0, grație reușitelor lui van de Ven și Romero.

Pe final, Kank-In Lee și Goncalo Ramos au împins meciul la loviturile de departajare, unde van de Ven și Tel au ratat pentru formația lui Thomas Frank, iar Vitinha pentru parizieni. După fluierul final al partidei de la Udine, antrenorul lui Tottenham a acordat câteva declarații atât pe teren, cât și la conferința de presă.

Managerul danez este de părere că dacă cineva ar fi spus înainte de meci că Tottenham va încheia la egalitate cu PSG primele 90 de minute și va pierde la loviturile de departajare, lumea ar fi fost impresionată de prestația englezilor. Ulterior, Frank a făcut o analogie interesantă în termeni medicali pentru a explica modul în care elevii săi au jucat bine în fața “reginei” Europei, dar au clacat pe final.