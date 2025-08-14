"Operație reușită, dar pacientul a murit". Thomas Frank, analogie inedită după eșecul cu PSG din Supercupă - Antena Sport

Închide meniul
“Operație reușită, dar pacientul a murit”. Thomas Frank, analogie inedită după eșecul cu PSG din Supercupă

Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 8:33

Thomas Frank, după Supercupa Europei / Profimedia

Tottenham a pierdut într-un mod incredibil Supercupa Europei, după ce a fost egalată de Paris Saint-Germain de la 0-2 în ultimele 10 minute, după care a pierdut la loviturile de departajare. După meci, managerul englezilor, Thomas Frank, s-a arătat mulțumit de modul în care au arătat jucătorii săi, deși rezultatul final nu a fost cel dorit.

La loviturile de departajare, pentru Tottenham au ratat van de Ven și Tel.

Thomas Frank: “Sunt multe lucruri pentru care putem fi fericiți”

Paris Saint-Germain și-a adjudecat Supercupa Europei în fața lui Tottenham, însă misiunea “reginei” Europei a fost mult mai dificilă decât se așteptau oamenii. Londonezii au făcut un joc foarte bun și au condus până în minutul 85 cu 2-0, grație reușitelor lui van de Ven și Romero.

Pe final, Kank-In Lee și Goncalo Ramos au împins meciul la loviturile de departajare, unde van de Ven și Tel au ratat pentru formația lui Thomas Frank, iar Vitinha pentru parizieni. După fluierul final al partidei de la Udine, antrenorul lui Tottenham a acordat câteva declarații atât pe teren, cât și la conferința de presă.

Managerul danez este de părere că dacă cineva ar fi spus înainte de meci că Tottenham va încheia la egalitate cu PSG primele 90 de minute și va pierde la loviturile de departajare, lumea ar fi fost impresionată de prestația englezilor. Ulterior, Frank a făcut o analogie interesantă în termeni medicali pentru a explica modul în care elevii săi au jucat bine în fața “reginei” Europei, dar au clacat pe final.

Cred că dacă am fi făcut 2-2 împotriva lui PSG, am fi fost mulțumiți. Dacă iei rezultatul acesta separat, e bun, după care dacă îl separi, am pierdut la loviturile de departajare. Poate trebuie să lucrăm la penalty-uri. Poate asta ne trebuie ca să câștigăm o finală.

Cred că dacă am fi zis că va fi egal și vom ajunge la penalty-uri, toată lumea s-ar fi gândit că e impresionant. Dacă te uiți la prestația pe care am avut-o, pe care au avut-o jucătorii. Wow, wow, ce mentalitate pe parcursul meciului.

Sunt multe lucruri pentru care putem fi fericiți. A fost o operație specială. În termeni medicali, a fost o operație reușită, dar pacientul a murit“, a declarat antrenorul nord-londenezilor la conferința de presă.

Luis Enrique: “Timp de 80 de minute nu am meritat asta”

La finalul duelului de pe Stadio Friuli, Luis Enrique nu a avut vreo problemă să admită superioritatea lui Tottenham și norocul de care au avut parte elevii săi, deși a remarcat și speranța pe care au avut-o până la final.

Timp de 80 de minute, nu am meritat asta. Cred că Tottenham a meritat să câștige meciul, pentru că s-a simțit că e în formă și că (n.r. jucătorii) s-au antrenat în ultimele șase săptămâni. Au jucat un meci grozav, iar noi ne antrenăm de doar șase zile. Uneori, fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși să marcăm două goluri în ultimele 10 minute.

Jucătorii mei au avut speranță până în ultimul minut, precum suporterii noștri, însă fotbalul este imprevizibil în acest sens și trebuie să spun că am fost foarte norocoși“, a declarat Luis Enrique, potrivit dailymail.co.uk.

În plus, în momentul în care a fost întrebat dacă pregătirea extrem de scurtă și-a spus cuvântul în jocul făcut de elevii săi în Supercupă, Enrique a confirmat și acest aspect și a reiterat faptul că victoria a reprezentat o minune.

Da, au fost multe pase imprecise și e dificil să joci cum vrei să joci dacă nu te antrenezi. Trebuie să spun că a fost un miracol“.

1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
