Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: "Ridicol" - Antena Sport

Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! S-a aflat ce i-a enervat înaintea meciului direct. Campioana îşi joacă viitorul în această seară, în Europa League. După victoria la limită, scor 3-2, băieţii lui Elias Charalambous speră să ajungă în ply-off-ul Europa League, acolo unde se vor duela cu scoţienii de la Aberdeen.
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi a trimis delegaţia celor de la FCSB păzită de bodyguarzi. La Priştina, aceştia au apărut însoţiţi chiar pe aeroport.
Kosovaarii, atac dur la addresa celor de la FCSB
FCSB a aterizat miercuri după-amiază la Priștina, unde au fost surprinse imagini cum rar se văd. Din delegația campioanei României, aşa cum a promis şi patronul Gigi Becali, au făcut parte câțiva bodyguarzi, îmbrăcați precum oamenii din staff-ul clubului. Imaginile au fost preluate și de presa din Kosovo. Jurnaliştii cei de la Telegrafi au catalogat situația drept una ”ridicolă”.
”FCSB pare pregătită, dar e ridicol – președintele clubului a trimis 20 de bodyguarzi cu echipa”, a titrat Telegrafi care a vorbit şi despre întâlnirea din această seară, de la Priştina.
”După victoria cu 3-2 de la București, campioana României, FCSB, a aterizat astăzi (n.r. miercuri) la Priștina, pentru meciul cu Drita.
Fanii adverși lipsesc, dar Gigi Becali, președintele FCSB-ului, a luat în serios măsurile de siguranță și a apelat la ceva ridicol. A trimis vreo 20 de bodyguarzi împreună cu echipa, acțiune pe care a catalogat-o drept necesară. O situație ridicolă, având în vedere că toate cluburile au fost primite bine și cu respect în Kosovo.
Președintele Becali este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile scandaloase. El decide echipa de start în aproape toate meciurile. A luat decizia să trimită echipa cu bodyguarzi după ce a ‘auzit el ceva’, deși nu a fost niciodată o problemă de securitate cu echipele care au călătorit la Priștina”, mai spune sursa citată.