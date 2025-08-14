Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: "Ridicol" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: “Ridicol”

Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: “Ridicol”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 14 august 2025, 8:07

Comentarii
Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: Ridicol

Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! S-a aflat ce i-a enervat înaintea meciului direct. Campioana îşi joacă viitorul în această seară, în Europa League. După victoria la limită, scor 3-2, băieţii lui Elias Charalambous speră să ajungă în ply-off-ul Europa League, acolo unde se vor duela cu scoţienii de la Aberdeen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi a trimis delegaţia celor de la FCSB păzită de bodyguarzi. La Priştina, aceştia au apărut însoţiţi chiar pe aeroport.

Kosovaarii, atac dur la addresa celor de la FCSB

FCSB a aterizat miercuri după-amiază la Priștina, unde au fost surprinse imagini cum rar se văd. Din delegația campioanei României, aşa cum a promis şi patronul Gigi Becali, au făcut parte câțiva bodyguarzi, îmbrăcați precum oamenii din staff-ul clubului. Imaginile au fost preluate și de presa din Kosovo. Jurnaliştii cei de la Telegrafi au catalogat situația drept una ”ridicolă”.

”FCSB pare pregătită, dar e ridicol – președintele clubului a trimis 20 de bodyguarzi cu echipa”, a titrat Telegrafi care a vorbit şi despre întâlnirea din această seară, de la Priştina.

”După victoria cu 3-2 de la București, campioana României, FCSB, a aterizat astăzi (n.r. miercuri) la Priștina, pentru meciul cu Drita.

Reclamă
Reclamă

Fanii adverși lipsesc, dar Gigi Becali, președintele FCSB-ului, a luat în serios măsurile de siguranță și a apelat la ceva ridicol. A trimis vreo 20 de bodyguarzi împreună cu echipa, acțiune pe care a catalogat-o drept necesară. O situație ridicolă, având în vedere că toate cluburile au fost primite bine și cu respect în Kosovo.

Președintele Becali este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile scandaloase. El decide echipa de start în aproape toate meciurile. A luat decizia să trimită echipa cu bodyguarzi după ce a ‘auzit el ceva’, deși nu a fost niciodată o problemă de securitate cu echipele care au călătorit la Priștina”, mai spune sursa citată.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
Observator
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
0:11
PSG – Tottenham 2-2 (4-3, d.l.d)! Parizienii, prima Supercupă a Europei din istorie după o finală dramatică!
23:15 13 aug.
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare
22:52 13 aug.
Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League
22:46 13 aug.
Ce bonusuri primesc jucătorii de la FCSB pentru meciurile din cupele europene. Mihai Stoica a dezvăluit totul
22:38 13 aug.
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League
22:29 13 aug.
România s-a calificat în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Traseul spre turneul final
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 5 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”