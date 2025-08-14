Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! Ce i-a enervat înaintea meciului direct: "Ridicol" - Antena Sport

Kosovarii, atac dur la adresa celor de la FCSB! S-a aflat ce i-a enervat înaintea meciului direct. Campioana îşi joacă viitorul în această seară, în Europa League. După victoria la limită, scor 3-2, băieţii lui Elias Charalambous speră să ajungă în ply-off-ul Europa League, acolo unde se vor duela cu scoţienii de la Aberdeen.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi a trimis delegaţia celor de la FCSB păzită de bodyguarzi. La Priştina, aceştia au apărut însoţiţi chiar pe aeroport.

Kosovaarii, atac dur la addresa celor de la FCSB

FCSB a aterizat miercuri după-amiază la Priștina, unde au fost surprinse imagini cum rar se văd. Din delegația campioanei României, aşa cum a promis şi patronul Gigi Becali, au făcut parte câțiva bodyguarzi, îmbrăcați precum oamenii din staff-ul clubului. Imaginile au fost preluate și de presa din Kosovo. Jurnaliştii cei de la Telegrafi au catalogat situația drept una ”ridicolă”.

”FCSB pare pregătită, dar e ridicol – președintele clubului a trimis 20 de bodyguarzi cu echipa”, a titrat Telegrafi care a vorbit şi despre întâlnirea din această seară, de la Priştina.

”După victoria cu 3-2 de la București, campioana României, FCSB, a aterizat astăzi (n.r. miercuri) la Priștina, pentru meciul cu Drita.