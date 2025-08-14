Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Unde ar putea juca după despărţirea de Rangers: "Sunt discuţii" - Antena Sport

Ianis Hagi e liber de contract de săptămâni întreci. Scoţienii de la Rangers nu au mai vrut să îi prelungească înţelegerea şi tricolorul a rămas liber de contract. În ciuda faptului că mai multe echipe s-au arătat interesate de internaţionalul român, acesta nu a semnat niciunn contract.

Ianis Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varşovia, dar pretenţiile sale salariale au fost peste ceea ce au putut oferi polonezii. Tricolorul ar fi cerut un salariu anual de 800.000 de euro şi un bonus de instalare de un milion de euro.

Ianis Hagi, detalii despre viitorul său

Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers după 5 ani. Nu s-a grăbit să semneze cu nicio echipă până în momentul de faaţă. A preferat să mai aștepte pentru a prinde un contract pe placul său. Acum, a dezvăluit de ce întârzie să dea un răspuns final, chiar dacă este conștient că a pierdut o perioadă importantă din această vară, conform gsp.ro.

De asemenea, tricolorul a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu selecţionerul Mircea Lucescu. “Cum am spus, lui nea Mircea îi place să comunice cu jucătorii și mă sfătuiesc deseori cu dânsul. Și, da!, spre să fiu inspirat în alegere, să-mi găsesc clubul și antrenorul unde să pot crește în continuare.

Să joc la capacitatea maximă, fiindcă sunt conștient de ceea ce pot face pe teren, de potențialul meu de dezvoltare. Mai am multe de învățat și știu că încă nu mi-am atins nivelul maxim. Iar nea Mircea, cu siguranță, își dorește asta pentru mine.