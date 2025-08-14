Luis Enrique, brutal de sincer după triumful din Supercupa Europei cu PSG: "Uneori, fotbalul e nedrept" - Antena Sport

Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei la loviturile de departajare în fața celor de la Tottenham, după ce parizienii au revenit incredibil de la 0-2 în ultimele zece minute de joc. După partida de la Udine, Luis Enrique nu s-a ferit de un discurs sincer și a recunoscut că jucătorii săi au fost extrem de norocoși și că lipsa de pregătire și-a spus cuvântul în fața londonezilor.

Grație triumfului din Supercupa Europei, Paris Saint-Germain a ajuns la cinci trofee câștigate în acest an calendaristic.

Luis Enrique: “Timp de 80 de minute nu am meritat asta”

Paris Saint-Germain și-a adjudecat Supercupa Europei în fața lui Tottenham, însă misiunea “reginei” Europei a fost mult mai dificilă decât se așteptau oamenii. Londonezii au făcut un joc foarte bun și au condus până în minutul 85 cu 2-0, grație reușitelor lui van de Ven și Romero.

Pe final, Kank-In Lee și Goncalo Ramos au împins meciul la loviturile de departajare, unde van de Ven și Tel au ratat pentru formația lui Thomas Frank, iar Vitinha pentru parizieni. La finalul duelului de pe Stadio Friuli, Luis Enrique nu a avut vreo problemă să admită superioritatea lui Tottenham și norocul de care au avut parte elevii săi, deși a remarcat și speranța pe care au avut-o până la final.

“Timp de 80 de minute, nu am meritat asta. Cred că Tottenham a meritat să câștige meciul, pentru că s-a simțit că e în formă și că (n.r. jucătorii) s-au antrenat în ultimele șase săptămâni. Au jucat un meci grozav, iar noi ne antrenăm de doar șase zile. Uneori, fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși să marcăm două goluri în ultimele 10 minute.