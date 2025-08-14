Luis Enrique, brutal de sincer după triumful din Supercupa Europei cu PSG: "Uneori, fotbalul e nedrept" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 14 august 2025, 8:13

Luis Enrique, după Supercupa Europei / Profimedia

Paris Saint-Germain a cucerit miercuri seara Supercupa Europei la loviturile de departajare în fața celor de la Tottenham, după ce parizienii au revenit incredibil de la 0-2 în ultimele zece minute de joc. După partida de la Udine, Luis Enrique nu s-a ferit de un discurs sincer și a recunoscut că jucătorii săi au fost extrem de norocoși și că lipsa de pregătire și-a spus cuvântul în fața londonezilor.

Grație triumfului din Supercupa Europei, Paris Saint-Germain a ajuns la cinci trofee câștigate în acest an calendaristic.

Luis Enrique: “Timp de 80 de minute nu am meritat asta”

Paris Saint-Germain și-a adjudecat Supercupa Europei în fața lui Tottenham, însă misiunea “reginei” Europei a fost mult mai dificilă decât se așteptau oamenii. Londonezii au făcut un joc foarte bun și au condus până în minutul 85 cu 2-0, grație reușitelor lui van de Ven și Romero.

Pe final, Kank-In Lee și Goncalo Ramos au împins meciul la loviturile de departajare, unde van de Ven și Tel au ratat pentru formația lui Thomas Frank, iar Vitinha pentru parizieni. La finalul duelului de pe Stadio Friuli, Luis Enrique nu a avut vreo problemă să admită superioritatea lui Tottenham și norocul de care au avut parte elevii săi, deși a remarcat și speranța pe care au avut-o până la final.

Timp de 80 de minute, nu am meritat asta. Cred că Tottenham a meritat să câștige meciul, pentru că s-a simțit că e în formă și că (n.r. jucătorii) s-au antrenat în ultimele șase săptămâni. Au jucat un meci grozav, iar noi ne antrenăm de doar șase zile. Uneori, fotbalul e nedrept și trebuie să recunosc că am fost foarte norocoși să marcăm două goluri în ultimele 10 minute.

Jucătorii mei au avut speranță până în ultimul minut, precum suporterii noștri, însă fotbalul este imprevizibil în acest sens și trebuie să spun că am fost foarte norocoși“, a declarat Luis Enrique, potrivit dailymail.co.uk.

În plus, în momentul în care a fost întrebat dacă pregătirea extrem de scurtă și-a spus cuvântul în jocul făcut de elevii săi în Supercupă, Enrique a confirmat și acest aspect și a reiterat faptul că victoria a reprezentat o minune.

Da, au fost multe pase imprecise și e dificil să joci cum vrei să joci dacă nu te antrenezi. Trebuie să spun că a fost un miracol“.

1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 5 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
