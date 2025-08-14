Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: "Suntem într-un recul teribil" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un avertisment înaintea returului cu Drita! S-a aflat ce îl îngrijorează pe oficialul campioanei. Echipa lui Elias Charalambous porneşte cu un avantaj minim returul cu kosovarii. Asta după victoria de la Bucureşti, scor 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica recunoaşte problemele celor de la FCSB. Campioana este în criză după un start de sezon extrem de slab atât în campionat, cât şi în cupele europene.

Mihai Stoica, dezvăluiri înainte de Drita-FCSB

Mihai Stoica speră ca roș-albaștrii să iasă din criză după Drita – FCSB. Recunoaşte însă că această dispută nu va fi una deloc uşoară, conform primasport.ro. Oficialul campioanei a vorbit şi despre revenirile din tabăra lui Elias Charalambous. Ngezana, dar şi căpitanul Darius Olaru sunt gata pentru a o califica pe FCSB în play-off-ul Europa League.

„E un meci care ne-ar relaxa mental. O calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene. Am avea posibilitatea, ca anul trecut, să participăm în Europa League.

Concentrarea e maximă. Suntem într-un recul teribil. Nu neapărat dacă vorbim de joc, ci de tot ce se întâmplă. Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum. Dar am convingerea că vom depăși această perioadă și vom reveni unde ne recomandă valoarea.