Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: "Suntem într-un recul teribil" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un avertisment înaintea returului cu Drita! S-a aflat ce îl îngrijorează pe oficialul campioanei. Echipa lui Elias Charalambous porneşte cu un avantaj minim returul cu kosovarii. Asta după victoria de la Bucureşti, scor 3-2.
Mihai Stoica recunoaşte problemele celor de la FCSB. Campioana este în criză după un start de sezon extrem de slab atât în campionat, cât şi în cupele europene.
Mihai Stoica, dezvăluiri înainte de Drita-FCSB
Mihai Stoica speră ca roș-albaștrii să iasă din criză după Drita – FCSB. Recunoaşte însă că această dispută nu va fi una deloc uşoară, conform primasport.ro. Oficialul campioanei a vorbit şi despre revenirile din tabăra lui Elias Charalambous. Ngezana, dar şi căpitanul Darius Olaru sunt gata pentru a o califica pe FCSB în play-off-ul Europa League.
„E un meci care ne-ar relaxa mental. O calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene. Am avea posibilitatea, ca anul trecut, să participăm în Europa League.
Concentrarea e maximă. Suntem într-un recul teribil. Nu neapărat dacă vorbim de joc, ci de tot ce se întâmplă. Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum. Dar am convingerea că vom depăși această perioadă și vom reveni unde ne recomandă valoarea.
Jucătorii au bonusuri. Singurele. Cele pentru grupele europene. Din punct de vedere al motivării nu sunt îngrijorați. Lipsesc jucători importanți, dar am avut o revenire importantă în tur, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți”, a declarat Stoica.
În schimb, cei de la FCSB nu ştiu cine va evolua în locul lui Risto Radunovic care este accidentat. „Da, Olaru poate evolua, nu știu dacă de la început, dar e importantă prezența lui în mijlocul coechipierilor. Revine și Ngezana. Radunovic nu a jucat nici un în tur, dar Pantea a jucat foarte bine. Întrebarea e dacă va juca Pantea sau dacă va juca Kiki. În rest, se cam știe echipa. Sunt toate premisele să obținem un rezultat bun și să ne calificăm în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Stoica.