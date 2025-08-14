Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: "Suntem într-un recul teribil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: “Suntem într-un recul teribil”

Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: “Suntem într-un recul teribil”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 14 august 2025, 8:44

Comentarii
Mihai Stoica, avertisment înaintea returului cu Drita! Ce îl îngrijorează pe oficialul FCSB: Suntem într-un recul teribil

Mihai Stoica / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un avertisment înaintea returului cu Drita! S-a aflat ce îl îngrijorează pe oficialul campioanei. Echipa lui Elias Charalambous porneşte cu un avantaj minim returul cu kosovarii. Asta după victoria de la Bucureşti, scor 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai  Stoica recunoaşte problemele celor de la FCSB. Campioana este în criză după un start de sezon extrem de slab atât în campionat, cât şi în cupele europene.

Mihai Stoica, dezvăluiri înainte de Drita-FCSB

Mihai Stoica speră ca roș-albaștrii să iasă din criză după Drita – FCSB. Recunoaşte însă că această dispută nu va fi una deloc uşoară, conform primasport.ro. Oficialul campioanei a vorbit şi despre revenirile din tabăra lui Elias Charalambous. Ngezana, dar şi căpitanul Darius Olaru sunt gata pentru a o califica pe FCSB în play-off-ul Europa League.

„E un meci care ne-ar relaxa mental. O calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene. Am avea posibilitatea, ca anul trecut, să participăm în Europa League.

Concentrarea e maximă. Suntem într-un recul teribil. Nu neapărat dacă vorbim de joc, ci de tot ce se întâmplă. Tot ce intra anul trecut iese acum, ce nu intra adversarilor intră acum. Dar am convingerea că vom depăși această perioadă și vom reveni unde ne recomandă valoarea.

Reclamă
Reclamă

Jucătorii au bonusuri. Singurele. Cele pentru grupele europene. Din punct de vedere al motivării nu sunt îngrijorați. Lipsesc jucători importanți, dar am avut o revenire importantă în tur, cu o echipă din care au lipsit mai mulți jucători importanți”, a declarat Stoica.

În schimb, cei de la FCSB nu ştiu cine va evolua în locul lui Risto Radunovic care este accidentat. „Da, Olaru poate evolua, nu știu dacă de la început, dar e importantă prezența lui în mijlocul coechipierilor. Revine și Ngezana. Radunovic nu a jucat nici un în tur, dar Pantea a jucat foarte bine. Întrebarea e dacă va juca Pantea sau dacă va juca Kiki. În rest, se cam știe echipa. Sunt toate premisele să obținem un rezultat bun și să ne calificăm în play-off-ul Europa League”, a spus Mihai Stoica.

Ţeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. 33 de oameni din Satu Mare, lăsaţi fără bani de escrociŢeapă de 73.000 € cu vacanţe false în Zanzibar. 33 de oameni din Satu Mare, lăsaţi fără bani de escroci
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
12:10
Momente grele pentru Mathys Tel, abuzat rasial după Supercupa Europei: “Suntem dezgustați”
11:31
8 români iau startul în Europe Smash – Sweden 2025 (14-24 august). Turneul se vede exclusiv în AntenaPLAY
10:52
Florin Tănase și Mihai Stoica, reclamați de CCA. Cei doi, chemați la Comisia de Disciplină
10:21
“Opriți-vă din a omorî copii, din a omorî civili”. UEFA, mesaj indirect către Israel la Supercupa Europei
9:56
Jucătorul dorit de Chivu, ca și semnat de Liverpool. “Cormoranii” ajung la peste 300 de milioane € cheltuiți în vară
9:40
Pep Guardiola, aproape de mutarea verii! Atacant de Champions League pentru Manchester City
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”