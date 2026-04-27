AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 aprilie

Dan Roșu Publicat: 27 aprilie 2026, 17:53

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 aprilie sunt în AntenaSport Update, de la declaraţiile de după Dinamo – Rapid 3-1, la problemele pe care le are Kylian Mbappe.

1. Clauza lui Gâlcă

Rapid a pierdut al patrulea meci din play-off, dar Dan Şucu nu se gândeşte la demiterea lui Gâlcă. Asta şi pentru că ar trebui să îi plătească clauza de 200.000 de euro din contract.

2. “Batem pe oricine”

Andrei Nicolescu a fost în al nouălea cer după victoria lui Dinamo în faţa Rapidului. “Am demonstrat că putem bate pe oricine”, spune şeful din Ştefan cel Mare.

3. Scandal în Italia

Tot de pe as.ro, afli toate detaliile despre noul scandal uriaş din Serie A, în care este implicat şi Interul lui Cristi Chivu.

4. Promisiune pentru Cristiano

Bruno Fernandes a făcut o promisiune uriaşă! Va aduce titlul mondial în Portugalia! “Vreau asta pentru tot ce a însemnat Cristiano Ronaldo pentru fotbal”, a spus mijlocaşul lui United.

5. Probleme pentru Mbappe

Kylian Mbappe s-a accidentat cu mai puţin de două luni înainte de startul Campionatului Mondial. “Suferă de o leziune musculară la coapsa stângă”, e anunţul făcut de Real Madrid.

 

