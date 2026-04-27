AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 27 aprilie

Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 aprilie sunt în AntenaSport Update, de la declaraţiile de după Dinamo – Rapid 3-1, la problemele pe care le are Kylian Mbappe.

AntenaSport Update

1. Clauza lui Gâlcă

Rapid a pierdut al patrulea meci din play-off, dar Dan Şucu nu se gândeşte la demiterea lui Gâlcă. Asta şi pentru că ar trebui să îi plătească clauza de 200.000 de euro din contract.

2. “Batem pe oricine”

Andrei Nicolescu a fost în al nouălea cer după victoria lui Dinamo în faţa Rapidului. “Am demonstrat că putem bate pe oricine”, spune şeful din Ştefan cel Mare.