“Blestemul de la Crucible” continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, OUT din sferturi

Zhao Xintong, campionul mondial en-titre din snooker, a fost eliminat în faza sferturilor de finală ale Mondialului din 2026. Chinezul aflat pe locul 4 în clasamentul mondial a fost eliminat de Shaun Murphy, care a reușit să revină după un start slab și să îl învingă pe sportivul din Asia la capătul unui duel echilibrat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zhao Xintong nu a putut să scape de celebrul “Blestem de la Crucible” și a fost eliminat de la Campionatul Mondial la un an distanță după ce a reușit să câștige el trofeul. După ce i-a învins în primele două meciuri pe Liam Highfield (10-6) și pe Ding Junhui (13-9), chinezul s-a oprit în sferturile de finală, unde a dat peste “Magicianul” Shaun Murphy.

Zhao Xintong, eliminat de la Mondialul de Snooker

Campionul mondial en-titre a început mai bine și și-a adjudecat primele două frame-uri, după care englezul le-a câștigat pe următoarele patru. Ulterior, cei doi au mers cap la cap până la scorul de 8-8, scor cu care a început sesiunea decisivă a meciului.

După două frame-uri în care ambii sportivi au avut break-uri destul de mari, Murphy de 96 de puncte și Zhao de 71, cei doi au ajuns la scorul de 9-9, englezul s-a desprins la 12-9. Ulterior, campionul mondial din 2005 a reușit să se impună cu 13-10 și să îl elimine pe Zhao Xintong.

The Crucible curse lives on!

Shaun Murphy has knocked defending champion Zhao Xintong out of the World Snooker Championship – he will face John Higgins or Neil Robertson in the semi final. pic.twitter.com/y7bCFk8UAu

— BBC Sport (@BBCSport) April 29, 2026