Home | Alte sporturi | Snooker | “Blestemul de la Crucible” continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, OUT din sferturi

“Blestemul de la Crucible” continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, OUT din sferturi

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 19:41

Blestemul de la Crucible continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, OUT din sferturi

Zhao Xintong, în timpul unui meci / Profimedia

Zhao Xintong, campionul mondial en-titre din snooker, a fost eliminat în faza sferturilor de finală ale Mondialului din 2026. Chinezul aflat pe locul 4 în clasamentul mondial a fost eliminat de Shaun Murphy, care a reușit să revină după un start slab și să îl învingă pe sportivul din Asia la capătul unui duel echilibrat.

Zhao Xintong nu a putut să scape de celebrul “Blestem de la Crucible” și a fost eliminat de la Campionatul Mondial la un an distanță după ce a reușit să câștige el trofeul. După ce i-a învins în primele două meciuri pe Liam Highfield (10-6) și pe Ding Junhui (13-9), chinezul s-a oprit în sferturile de finală, unde a dat peste “Magicianul” Shaun Murphy.

Zhao Xintong, eliminat de la Mondialul de Snooker

Campionul mondial en-titre a început mai bine și și-a adjudecat primele două frame-uri, după care englezul le-a câștigat pe următoarele patru. Ulterior, cei doi au mers cap la cap până la scorul de 8-8, scor cu care a început sesiunea decisivă a meciului.

După două frame-uri în care ambii sportivi au avut break-uri destul de mari, Murphy de 96 de puncte și Zhao de 71, cei doi au ajuns la scorul de 9-9, englezul s-a desprins la 12-9. Ulterior, campionul mondial din 2005 a reușit să se impună cu 13-10 și să îl elimine pe Zhao Xintong.

Astfel, “Blestemul de la Crucible”, conform căruia niciun campion mondial en-titre în premieră din “Templul Snookerului” nu reușește să își apere titlul, rămâne în picioare, după ce Zhao a fost eliminat. În semifinale, Murphy va da peste câștigătorul duelului dintre Neil Robertson și John Higgins, cel care l-a învins pe Ronnie O’Sullivan.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Observator
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
Fanatik.ro
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
19:27

Statistică uluitoare înainte de Atletico Madrid – Arsenal. Ce bornă negativă au stabilit cele două formații
19:18

Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a spus când a aflat că “Legea Novak” a fost respinsă: “Îl sun pe avocat”
18:52

Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect”
18:51

Tondela – Sporting (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 22:15). “Leii”, duel-restanță cu penultimul loc din Portugalia
18:27

“Lucrurile sunt clare”. Scandalul suspendării Anei Bărbosu, comentat de președintele COSR
18:26

Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Nu va fi pe teren la meciul cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic