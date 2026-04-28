Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 aprilie

1. Becali îl aşteaptă pe Charalambous
Gigi Becali insistă pentru revenirea lui Elias Charalambous la FCSB. “Cred că el va fi”, a declarat patronul roş-albaştrilor, care vrea ca cipriotul să preia echipa cu efect imediat.
2. Şansele Craiovei
Gică Craioveanu crede că Universitatea Craiova are 95% şanse să câştige titlul în Liga 1. Vrea ca oltenii să devină campioni în Giuleşti, după meciul cu Rapid.
3. Ţinta lui Chivu
Pe AS.ro vezi cine este fundaşul dorit de Inter în această vară. Echipa lui Cristi Chivu a pus ochii pe un jucător de la rivala Juventus.
4. Scenariu pentru Yamal
Lamine Yamal este aşteptat să se refacă la timp pentru Cupa Mondială, dar spaniolii nu vor să rişte nimic. Se ia în calcul menajarea starului Barcelonei în primele două meciuri ale turneului care se vede exclusiv în Universul Antena, din 11 iunie.
5. Reguli noi de la FIFA
FIFA vine în ajutorul jucătorilor şi pregăteşte o schimbare majoră pentru Campionatul Mondial. Cartonaşele galbene se vor şterge în două momente ale competiţiei: după faza grupelor şi după sferturile de finală.
