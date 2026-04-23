AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 aprilie

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de situaţia lui Lamine Yamal. Starul Barcelonei s-a accidentat în meciul cu Celta Vigo şi poate rata Campionatul Mondial 2026.
1. Dică, dorit de fani
Nicolae Dică e dorit de fani înapoi la FCSB. Gheorghe Mustaţă e convins că “Dicanio” ar fi înlocuitorul potrivit pentru Mirel Rădoi: “Ne poate duce în Europa”, a spus liderul Peluzei Nord.
2. Lovitură pentru Yamal
Lamine Yamal a ieşit accidentat din meciul cu Celta Vigo, după ce a marcat în poarta lui Ionuţ Radu. Starul Barcelonei ar putea rata Campionatul Mondial 2026: “E foarte riscant”, a anunţat un medic spaniol.
3. Decizia lui Deac
Pe as.ro vezi ce decizie a luat Ciprian Deac în privinţa viitorului lui. Jucătorul ajuns la 40 îşi va încheia contractul cu CFR Cluj, la finalul sezonului.
4. Încă un contestatar pentru Hagi
Marcel Răducanu a criticat revenirea lui Gică Hagi la echipa naţională: “Nu sunt convins că are capacitatea de a fi selecţioner”, a spus fostul internaţional.
5. Italia, propusă la Mondial
Italia i-ar putea lua locul Iranului la Campionatul Mondial 2026, turneu care se vede live în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie. Propunerea a fost înaintată către preşedintele Donald Trump.
