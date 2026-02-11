Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie

Alex Masgras Publicat: 11 februarie 2026, 17:21

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Hagi, pregătit să renunţe la Farul

Gică Hagi este pregătit să renunţe la afacerea sa de suflet, Farul Constanţa. Gică Popescu şi Hristo Stoichkov ar urma să devină acţionari majoritari, în contextul în care “Regele” este aproape de a prelua naţionala.

2. Baiaram a fost suspendat

Ştefan Baiaram a fost suspendat două etape, după incidentele de la finalul meciului cu Dinamo. El va rata ambele meciuri cu FCSB, din Cupa României şi Liga 1.

3. Drăguşin, fără antrenor

Pe AS.ro vezi ce fost jucător de la CFR Cluj poate deveni antrenorul lui Drăguşin la Tottenham, după ce Spurs l-a demis pe danezul Thomas Frank.

4. Cordea a fost audiat

Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Cristiano Bergodi. Fotbalistul de la CFR Cluj a ieşit cu capul sus şi a promis că nu va mai face astfel de greşeli.

5. Wemby Show

Victor Wembanyama a făcut spectacol în meciul cu Lakers. Francezul a marcat 40 de puncte în 26 de minute şi a condus-o pe Spurs spre victorie, la capătul unei prestaţii de excepţie.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

