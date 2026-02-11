Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Hagi, pregătit să renunţe la Farul
Gică Hagi este pregătit să renunţe la afacerea sa de suflet, Farul Constanţa. Gică Popescu şi Hristo Stoichkov ar urma să devină acţionari majoritari, în contextul în care “Regele” este aproape de a prelua naţionala.
2. Baiaram a fost suspendat
Ştefan Baiaram a fost suspendat două etape, după incidentele de la finalul meciului cu Dinamo. El va rata ambele meciuri cu FCSB, din Cupa României şi Liga 1.
3. Drăguşin, fără antrenor
Pe AS.ro vezi ce fost jucător de la CFR Cluj poate deveni antrenorul lui Drăguşin la Tottenham, după ce Spurs l-a demis pe danezul Thomas Frank.
4. Cordea a fost audiat
Andrei Cordea a fost audiat la Comisia de Disciplină, după scandalul cu Cristiano Bergodi. Fotbalistul de la CFR Cluj a ieşit cu capul sus şi a promis că nu va mai face astfel de greşeli.
5. Wemby Show
Victor Wembanyama a făcut spectacol în meciul cu Lakers. Francezul a marcat 40 de puncte în 26 de minute şi a condus-o pe Spurs spre victorie, la capătul unei prestaţii de excepţie.
