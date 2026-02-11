Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Hagi, pregătit să renunţe la Farul

Gică Hagi este pregătit să renunţe la afacerea sa de suflet, Farul Constanţa. Gică Popescu şi Hristo Stoichkov ar urma să devină acţionari majoritari, în contextul în care “Regele” este aproape de a prelua naţionala.

2. Baiaram a fost suspendat

Ştefan Baiaram a fost suspendat două etape, după incidentele de la finalul meciului cu Dinamo. El va rata ambele meciuri cu FCSB, din Cupa României şi Liga 1.