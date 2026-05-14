„E un nesimțit!” Varga l-a atacat dur pe Pancu și a anunțat pe cine vrea în locul lui

CFR Cluj va începe, aproape sigur, viitorul sezon cu un nou antrenor. După săptămâni de zvonuri și dezmințiri cu privire la viitorul lui Daniel Pancu pe banca echipei, despărțirea pare inevitabilă acum.
Asta după ce patronul clubului, Ioan Varga, l-a criticat dur pe antrenorul echipei.
Varga, atac direct la Pancu
Într-un interviu pentru Monitorul Cluj, Varga nu s-a mai cenzurat.
„Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față-n față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație. Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine. E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce… Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele!” a spus patronul de la CFR Cluj.
Varga s-a supărat după declarația lui Daniel Pancu de la finalul meciului din weekend cu Craiova, când antrenorul a spus că rămânerea sa la CFR Cluj depinde de rezolvarea problemelor financiare: salarii la zi și o nouă bază de pregătire.
Varga îl vrea pe Dan Petrecu înapoi
În condițiile în care Varga abia așteaptă să scape de Pancu, el a dezvăluit și care este opțiunea ideală în viziunea sa: Dan Petrescu, cel care a câștigat 5 titluri cu CFR Cluj în 4 mandate.
„Dan Petrescu a fost dintotdeauna număru unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. Dacă era sănătos, el era antrenor. E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el. Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în 2-3 săptâmâni să fie fresh. Dacă e fresh, sigur va fi el! Dacă nu, ne orientăm mai departe” a mai spus Neluțu Varga.
