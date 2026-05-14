Home | Fotbal | Liga 1 | „E un nesimțit!” Varga l-a atacat dur pe Pancu și a anunțat pe cine vrea în locul lui

„E un nesimțit!” Varga l-a atacat dur pe Pancu și a anunțat pe cine vrea în locul lui

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 14:31

Comentarii
E un nesimțit!” Varga l-a atacat dur pe Pancu și a anunțat pe cine vrea în locul lui

Neluţu Varga, în timpul unui meci / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

CFR Cluj va începe, aproape sigur, viitorul sezon cu un nou antrenor. După săptămâni de zvonuri și dezmințiri cu privire la viitorul lui Daniel Pancu pe banca echipei, despărțirea pare inevitabilă acum.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Asta după ce patronul clubului, Ioan Varga, l-a criticat dur pe antrenorul echipei.

Varga, atac direct la Pancu

Într-un interviu pentru Monitorul Cluj, Varga nu s-a mai cenzurat.

„Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față-n față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație. Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine. E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce… Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele!” a spus patronul de la CFR Cluj.

Varga s-a supărat după declarația lui Daniel Pancu de la finalul meciului din weekend cu Craiova, când antrenorul a spus că rămânerea sa la CFR Cluj depinde de rezolvarea problemelor financiare: salarii la zi și o nouă bază de pregătire.

Reclamă
Reclamă

Varga îl vrea pe Dan Petrecu înapoi

În condițiile în care Varga abia așteaptă să scape de Pancu, el a dezvăluit și care este opțiunea ideală în viziunea sa: Dan Petrescu, cel care a câștigat 5 titluri cu CFR Cluj în 4 mandate.

„Dan Petrescu a fost dintotdeauna număru unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. Dacă era sănătos, el era antrenor. E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el. Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în 2-3 săptâmâni să fie fresh. Dacă e fresh, sigur va fi el! Dacă nu, ne orientăm mai departe” a mai spus Neluțu Varga.

Au turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din BrăilaAu turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din Brăila
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Fermierul care a dat lovitura cu un fruct unic în România. Se vinde cu 30$ bucata în ţara de origine
Observator
Fermierul care a dat lovitura cu un fruct unic în România. Se vinde cu 30$ bucata în ţara de origine
Eugen Trică sare la gâtul fanilor olteni după atacurile la Atanas: „Să te duci să le dai 7 goluri, dacă poți, pe Oblemenco! De ce ți-ai cerut scuze, pentru ce?!”
Fanatik.ro
Eugen Trică sare la gâtul fanilor olteni după atacurile la Atanas: „Să te duci să le dai 7 goluri, dacă poți, pe Oblemenco! De ce ți-ai cerut scuze, pentru ce?!”
16:29

Marius Șumudică, previziune sumbră după ce Universitatea Craiova a câștigat Cupa: „E într-o scădere teribilă”
16:22

Cei de la U Cluj s-au revoltat când au aflat cine va arbitra “finala” de titlu, cu Craiova: “A fost avantajată”
15:54

De asta a reușit Chivu eventul în primul sezon la Inter! Cele 4 cuvintele pe care le-a spus jucătorilor, după finala câștigată
15:35

LIVE TEXTSorana Cîrstea – Coco Gauff se joacă ACUM. Românca, duel “de foc” în semifinalele de la Roma
14:52

Un fost jucător la Arsenal, atacat de un bărbat din cauza unei postări de pe Instagram de acum un an
14:38

Ce primă vor încasa jucătorii Universităţii Craiova, după câştigarea Cupei României. Decizia lui Mihai Rotaru
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 5 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 6 FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă