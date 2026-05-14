De asta a reușit Chivu eventul în primul sezon la Inter! Cele 4 cuvintele pe care le-a spus jucătorilor, după finala câștigată

Sebastian Ujica Publicat: 14 mai 2026, 15:54

Cristian Chivu a câștigat eventul la primul sezon pe banca Interului / Getty Images

Inter Milano a cucerit al treilea event din istoria clubului, iar Cristi Chivu a devenit primul om care câștigă Serie A și Coppa Italia atât ca jucător, cât și ca manager.

Una dintre caracteristicile care l-au ajutat pe Chivu să aibă un asemenea succes: seriozitatea. Iar o mostră a mentalității sale a venit și după succesul cu Lazio.

Ce le-a transmis Chivu jucătorilor

Așa cum se întâmplă mereu după un meci atât de important, antrenorii oferă la final o mulțime de interviuri. La fel a fost și pentru Cristi Chivu, după ce a cucerit eventul în Italia la primul sezon pe banca lui Inter. Unul dintre interviuri a fost pentru Radiotv Lega Serie A.

„Pentru noi, pentru întreaga familie Inter Milan, pentru tot ceea ce am încercat să construim în acest sezon, pentru faptul că am vrut să dăm continuitate muncii și rezultatelor obținute în ultimii ani în istoria acestui club, obiectivul a fost să rămânem mereu competitivi.

Să câștigi două trofee nu este niciodată ceva garantat și suntem cu toții foarte fericiți că am reușit” a spus Cristi Chivu după partidă.

Chivu a fost apoi întrebat care a fost mesajul pe care l-a transmis jucătorilor, după victoria din finala Coppa Italia contra lui Lazio: „Au două zile libere”

Astfel, după ce jucătorii vor avea liber joi și vineri, ei vor reveni la echipă pentru un nou prilej de sărbătoare. Dumincă, pe 17, joacă împotriva lui Hellas Verona, meci după care vor primi și trofeul pentru câștigarea campionatului.

 

