Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile de la Roma. Ce s-a întâmplat la ultimul meci direct

Ultima întâlnire a avut loc în ianuarie, în turul doi la turneul de la Brisbane, când s-a impus Sorana, scor 6-2, 7-6 (5).

Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori, letona a câştigat patru meciuri, iar sportiva din România impunându-se în trei.

Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, locul 36 mondial, s-a calificat în sferturi la turneul de la Roma, unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea. Partida se va disputa marți sau miercuri, organizatorii urmând să anunțe programul.

Jelena Ostapenko este o mai veche cunoștință a sportivelor din România. Letona a învins-o pe Simona Halep în finala de la Roland Garros din 2017, în trei seturi.

Reacția Soranei Cîrstea după calificarea în sferturile de la Roma

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, după ce a învins-o pe Linda Noskova, numărul 13 WTA, în optimile de finală. Acesta este cel mai bun rezultat al româncei la Foro Italico de până acum.

“Multe avantaje vin odată cu vârsta. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat azi. Am știut că trebuie să încep meciul în forță și am reușit asta azi. E pentru prima dată când sunt aici în sferturi și e foarte special pentru mine. Frumusețea sportului e despre forță, ambiție și a învăța cum să suferi.