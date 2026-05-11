Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile de la Roma. Ce s-a întâmplat la ultimul meci direct

Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, locul 36 mondial, s-a calificat în sferturi la turneul de la Roma, unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea. Partida se va disputa marți sau miercuri, organizatorii urmând să anunțe programul.
Ostapenko a trecut în optimi de rusoaica Anna Kalinskaia, favorită 22, scor 6-1, 6-2, în 70 de minute.
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturile de la Roma: Jelena Ostapenko
În sferturi, Ostapenko o va întâlni pe Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie 26.
Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori, letona a câştigat patru meciuri, iar sportiva din România impunându-se în trei.
Ultima întâlnire a avut loc în ianuarie, în turul doi la turneul de la Brisbane, când s-a impus Sorana, scor 6-2, 7-6 (5).
Jelena Ostapenko este o mai veche cunoștință a sportivelor din România. Letona a învins-o pe Simona Halep în finala de la Roland Garros din 2017, în trei seturi.
Reacția Soranei Cîrstea după calificarea în sferturile de la Roma
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, după ce a învins-o pe Linda Noskova, numărul 13 WTA, în optimile de finală. Acesta este cel mai bun rezultat al româncei la Foro Italico de până acum.
“Multe avantaje vin odată cu vârsta. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat azi. Am știut că trebuie să încep meciul în forță și am reușit asta azi. E pentru prima dată când sunt aici în sferturi și e foarte special pentru mine. Frumusețea sportului e despre forță, ambiție și a învăța cum să suferi.
E foarte important în sport, nu trebuie să te gândești mereu la asta, dar nu toate lucrurile funcționează în fiecare zi. Trebuie să rămâi acolo, să accepți. Sunt lucruri pe care le înveți odată cu vârsta. E o bucurie să fiu aici, e un loc special pentru mine, Roma e minunată, se simte foarte aproape de acasă și mă simt foarte recunoscătoare să fiu aici pentru încă un meci.
Am promis că mă voi gândi să nu mă mai retrag la finalul anului dacă voi câștiga acest turneu, dar mai am trei meciuri de câștigat… dar promisiunea rămâne promisiune! Să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Sorana Cîrstea, la finalul meciului.
