Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie

Publicat: 22 ianuarie 2026, 17:16

Comentarii

Olimpiu Moruţan / Profimedia

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Moruţan a ajuns la Bucureşti

Olimpiu Moruţan a ajuns la Bucureşti şi semnează cu Rapid. Fostul jucător de la Aris va efectua vizita medicală în cursul zilei de joi.

2. Ultimul Australian Open

Sorana Cîrstea a făcut scandal după ce a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open. “Nu ştii ce e ăla fair-play”, i-a reproşat românca fostului număr 1 WTA.

Reclamă
Reclamă

3. Anunţul lui Mihai Stoica

Pe AS.ro vezi ce anunţ a făcut Mihai Stoica legat de transferurile de la FCSB, după ce a primit 6 milioane de euro şi mână liberă din partea patronului Gigi Becali pentru a aduce jucători.

4. Şedinţă la Inter

"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Reclamă

Cristi Chivu a avut o şedinţă cu şefii lui Inter, acolo unde s-a discutat despre viitorul clubului. Românul are parte de linişte totală pe Meazza, chiar dacă nu s-a impus în cele mai importante meciuri din acest sezon.

5. Real Madrid, un nou record

Real Madrid a stabilit un nou record. Echipa de pe Santiago Bernabeu se află pe locul 1 în topul veniturilor generate sezonul trecut, cu peste 1,1 miliarde de euro. Topul este completat de Barcelona şi Bayern Munchen.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Observator
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
18:07
Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open
18:06
Veste excelentă pentru Dinamo. Kennedy Boateng, așteptat să semneze un nou contract: „Ne-am strâns mâna”
17:46
Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1. Anunț înainte de startul noului sezon: „E obiectivul meu”
17:17
Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania
17:04
Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta
17:03
Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia