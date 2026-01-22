Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update
1. Moruţan a ajuns la Bucureşti
Olimpiu Moruţan a ajuns la Bucureşti şi semnează cu Rapid. Fostul jucător de la Aris va efectua vizita medicală în cursul zilei de joi.
2. Ultimul Australian Open
Sorana Cîrstea a făcut scandal după ce a fost eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open. “Nu ştii ce e ăla fair-play”, i-a reproşat românca fostului număr 1 WTA.
3. Anunţul lui Mihai Stoica
Pe AS.ro vezi ce anunţ a făcut Mihai Stoica legat de transferurile de la FCSB, după ce a primit 6 milioane de euro şi mână liberă din partea patronului Gigi Becali pentru a aduce jucători.
4. Şedinţă la Inter
Cristi Chivu a avut o şedinţă cu şefii lui Inter, acolo unde s-a discutat despre viitorul clubului. Românul are parte de linişte totală pe Meazza, chiar dacă nu s-a impus în cele mai importante meciuri din acest sezon.
5. Real Madrid, un nou record
Real Madrid a stabilit un nou record. Echipa de pe Santiago Bernabeu se află pe locul 1 în topul veniturilor generate sezonul trecut, cu peste 1,1 miliarde de euro. Topul este completat de Barcelona şi Bayern Munchen.
