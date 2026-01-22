Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie - Antena Sport

Cristi Chivu a avut o şedinţă cu şefii lui Inter, acolo unde s-a discutat despre viitorul clubului. Românul are parte de linişte totală pe Meazza, chiar dacă nu s-a impus în cele mai importante meciuri din acest sezon.

5. Real Madrid, un nou record

Real Madrid a stabilit un nou record. Echipa de pe Santiago Bernabeu se află pe locul 1 în topul veniturilor generate sezonul trecut, cu peste 1,1 miliarde de euro. Topul este completat de Barcelona şi Bayern Munchen.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.