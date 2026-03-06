AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul “de foc” cu Turcia, de pe 26 martie.
AntenaSport Update 6 martie
1. Lotul preliminar pentru baraj
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul cu Turcia. Marius Corbu şi Ioan Vermeşan sunt surprizele selecţionerului.
2. Decizia lui Adrian Ilie
Adrian Ilie urmează să se întâlnească cu Gigi Becali, privind revenirea la FCSB. El a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la formaţia campioană: “Nu există preţ”, a spus “Cobra”.
3. Chivu, analizat de Capello
Pe as.ro vezi ce a spus Fabio Capello despre Cristi Chivu. Românul se pregăteşte de derby-ul cu marea rivală, AC Milan.
4. Marius Marin, ofertă uriaşă
Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Internaţionalul român poate schimba campionatul, fiind dorit de Sevilla.
5. Piastri şi Leclerc, cei mai rapizi
Oscar Piastri şi Charles Leclerc au fost cei mai rapizi piloţi în primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Cursa e duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
