AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie - Antena Sport

Video

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 16:59

Comentarii

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul “de foc” cu Turcia, de pe 26 martie.

AntenaSport Update 6 martie

1. Lotul preliminar pentru baraj

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru barajul cu Turcia. Marius Corbu şi Ioan Vermeşan sunt surprizele selecţionerului.

2. Decizia lui Adrian Ilie

Adrian Ilie urmează să se întâlnească cu Gigi Becali, privind revenirea la FCSB. El a dat asigurări că nu va avea niciun salariu la formaţia campioană: “Nu există preţ”, a spus “Cobra”.

3. Chivu, analizat de Capello

Pe as.ro vezi ce a spus Fabio Capello despre Cristi Chivu. Românul se pregăteşte de derby-ul cu marea rivală, AC Milan.

4. Marius Marin, ofertă uriaşă

Marius Marin a refuzat prelungirea contractului cu Pisa. Internaţionalul român poate schimba campionatul, fiind dorit de Sevilla.

5. Piastri şi Leclerc, cei mai rapizi

Oscar Piastri şi Charles Leclerc au fost cei mai rapizi piloţi în primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Cursa e duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

16:55
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1
16:47
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia
16:47
Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României
16:31
Filipe Coelho a răbufnit înaintea meciului cu Rapid: „Viața nu e corectă uneori”
16:30
Accidentarea lui Cristiano Ronaldo, mai serioasă decât se aștepta! Anunțul antrenorului starului portughez
16:29
S-a aflat ce oferte sunt pentru Ştefan Baiaram şi Carlos Mora. “Din Top 5 Europa”
