Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 martie
Video

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 17:09

Comentarii

Jucătorii României / Sport Pictures

1. România a sosit

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Naţionala României a ajuns la Istanbul, înaintea barajului cu Turcia. După ce au aterizat, tricolorii lui Mircea Lucescu au mers direct la hotel, sub escorta poliţiei. Meciul este considerat unul cu grad ridicat de risc.

2. Generaţia de Aur

România va fi susţinută de nume mari la Istanbul. Pe lângă cei aproape 3000 de suporteri care vor fi prezenţi pe stadionul lui Besiktas, tricolorii vor fi încurajaţi şi de o parte a Generaţiei de Aur.

3. Mesajul lui Guler

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi ce a declarat Arda Guler despre Mircea Lucescu şi Gică Hagi. Vedeta lui Real Madrid a fost comparată cu “Regele” fotbalului românesc.

4. Lecţia Simonei Halep

Simona Halep a dezvăluit că a intrat în depresie după finala de la Roland Garros din 2017, dar înfrângerea a ajutat-o în viaţă: “A fost cea mai mare lecţie”, a declarat fostul lider mondial.

Fiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmatFiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmat
Reclamă

5. Al treilea Ronaldo la Madrid

Fiul lui Cristiano Ronaldo se antrenează la academia lui Real Madrid. În vârstă de 15 ani, juniorul a mai trecut pe la Juventus şi Manchester United, înainte de a evolua timp de 3 ani la Al-Nassr.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
18:04

18:04

17:52

17:50

17:50

17:44

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
