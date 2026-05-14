AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 mai

1. Grande Chivu
Cristi Chivu a scris istorie şi a devenit primul antrenor care reuşeşte eventul la Inter, în primul său sezon. “Mourinho să ia notiţe de la el anul ăsta”, a spus Adrian Mutu, despre fostul coleg de la naţională.
2. Bani de trofeu
Mihai Rotaru va oferi o primă de 200.000 de euro, după ce Universitatea Craiova a câştigat Cupa României. Oltenii vor eventul şi se pot încununa campioni după meciul de duminică cu U Cluj.
3. Delegare surpriză
Pe as.ro vezi ce arbitru a fost delegat la “finala” de titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Ion Crăciunescu a răbufnit, când a aflat decizia luată de Vassaras.
4. Pancu, jignit de Varga
Neluţu Varga l-a făcut “nesimţit” pe Daniel Pancu, care e aproape de plecarea de la CFR Cluj. Dan Petrescu e dorit înapoi în Gruia: “Dacă e fresh, sigur va fi el”, a anunţat patronul clujenilor.
5. Transferul carierei pentru Drăguş
Denis Drăguş ar putea ajunge în Germania, după plecarea de la Gaziantep. Adrian Ilie a confirmat oferta primită de atacantul dorit şi de Gigi Becali: “Cu siguranţă o să plece”, a anunţat “Cobra”.