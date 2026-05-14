Cei de la U Cluj s-au revoltat când au aflat cine va arbitra “finala” de titlu, cu Craiova: “A fost avantajată”

Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, e de părere că fie Istvan Kovacs, fie Marian Barbu ar fi trebuit să conducă de la centru “finala” campionatului, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Delegat la această partidă deosebit de importantă a fost Marcel Bîrsan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Constantea a susţinut că Universitatea Craiova a fost avantajată de arbitraj în acest sezon şi că ar fi fost altul clasamentul fără acele erori comise de arbitri.

Preşedintele lui U Cluj, după ce a aflat de delegarea lui Bîrsan la “finala” campionatului, contra Craiovei: “Istvan Kovacs sau Marian Barbu ar fi trebuit să arbitreze”

“Cred că ar trebui să fie o delegare care să nu creeze discuţii, nici înainte şi nici după partidă. În ultimele trei săptămâni au fost probleme de arbitraj, mai ales în meciurile Craiovei. Fără acele greşeli de arbitraj pe care noi şi marea majoritate le considerăm, Craiova ar fi avut două sau chiar trei puncte mai puţin.

Din punctul nostru de vedere, eu cred că cei mai buni arbitri din România sunt Istvan Kovacs şi Marian Barbu. Din punctul nostru de vedere, unul dintre ei ar trebui să conducă meciul.

Sper să nu fie probleme de arbitraj, pentru că, în ultima perioadă, dacă ne uităm în ultimele 3 săptămâni, cumva au fost anumite probleme și cred că clasamentul, la ora actuală, ar fi arătat diferit dacă nu ar fi existat acele probleme. Eu așa cred și cred că toată lumea e de acord cu acest lucru (n.r.: că a fost Craiova avantajată). Nu cred că poate cineva să conteste acest lucru, în ultimele 3 etape lucrurile au fost în această direcție, din acest motiv sper să nu apară probleme”, a declarat Radu Constantea pentru fanatik.ro.