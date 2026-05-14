Jannik Sinner a depășit recordul lui Novak Djokovic și este în semifinalele Mastersului de la Roma

Jannik Sinner și-a continuat joi parcursul extraordinar din cadrul Mastersului de la Roma, asta după ce l-a eliminat în faza sferturilor pe rusul Andrey Rublev, ocupantul locului 14 ATP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, actualul lider din ierarhia mondială a depășit un record impresionant stabilit în trecut de sârbul Novak Djokovic.

Jannik Sinner l-a eliminat pe Andrey Rublev în sferturi la Roma

Jannik Sinner s-a calificat în penultimul act al Mastersului de la Roma, după ce l-a învins în două seturi pe Andrey Rublev, scor 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 32 de minute.

În plus, liderul ATP a stabilit un record impresionant și a ajuns la 32 de victorii consecutive la turneele de tip Masters, depășind recordul stabilit inițial de Novak Djokovic.

Mai mult decât atât, de la începerea Indian Wells, italianul a bifat 27 de victorii la rând și a pierdut doar două seturi în tot acest timp.