Antena Sport. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 mai

1. Dawa vrea să plece
Joyskim Dawa e gata să se despartă de FCSB. Presa din Africa a aflat că fundaşul nu vrea să mai joace în Liga 1 şi vrea să ajungă în Turcia, acolo unde mai mult echipe sunt interesate de serviciile sale.
2. Koljic, OUT
Elvir Koljic pleacă de la Rapid. Bosniacul nu a impresionat în Giuleşti, iar conducerea clubului a decis să nu îi prelungească contractul fostului atacant de la Craiova.
3. Casă nouă
Pe AS.ro vezi pe ce stadion va disputa Corvinul meciurile din Liga 1. Arena din Hunedoara nu poate găzdui meciuri din prima divizie.
4. Visul lui Neymar
A fost isterie în Brazilia. Toată lumea a sărbătorit revenirea lui Neymar la naţională, după ce a fost convocat de Ancelotti la Cupa Mondială 2026, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena.
5. Noul Pep
Enzo Maresca este înlocuitorul lui Pep Guardiola la Manchester City. Fabrizio Romano a anunţat că există un acord între “cetăţeni” şi antrenorul italian care a mai lucrat în trecut pe Etihad.
