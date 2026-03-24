AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 martie

Pe as.ro vezi cele mai tari știri ale zilei, de la decizia luată de Gică Hagi până la vânzarea clubului UTA.
1. Atenție! Vine “Regele”
Veste mare înainte de barajul Turcia – România. Gică Hagi merge la Istanbul pentru a susține naționala lui Mircea Lucescu. Meciul e joi, de la ora 19:00.
2. “Remontada” lui Radu
Ionuț Radu are șanse mari să fie în poarta României la meciul cu Turcia. Portarul nu are o leziune musculară după accidentarea din campionat, ci doar o contuzie.
3. Arbitru cu noroc
Pe as.ro vezi cine va arbitra barajul României cu Turcia. Ultima dată a fost la centru la meciul tricolorilor cu Israel, când ne-am calificat la EURO.
4. Jaqueline OUT
Jaqueline Cristian a fost eliminată în optimile de la Miami de Jessica Pegula, cea mai bogată tenismenă din lume. România a rămas fără reprezentante după ce și Sorana Cîrstea a fost învinsă de Coco Gauff.
5. UTA e de vânzare
Alexandru Meszar, președintele de la UTA, a anunțat că formația din Arad e de vânzare. Cine vrea să preia clubul o poate face pe gratis, a spus oficialul.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- alexandru meszar
- baraj world cup 2026
- Francois Letexier
- gică hagi
- ionuț radu
- jaquelin cristian
- romania
- sorana cirstea
- turcia
- uta
