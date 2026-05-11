„Eu nu aș fi făcut asta niciodată!” Sumudică, vești proaste pentru Rădoi după 3 înfrângeri la Gaziantep

Marius Șumudică a vorbit despre startul lui Mirel Rădoi în Turcia. Cele trei înfrângeri suferite au ridicat deja semne de întrebare cu privire la viitorul fostului antrenor de la FCSB pe banca echipei.

Șumudică, cel care a antrenat în mai multe rânduri în Turcia, e convins că Rădoi va continua la Gaziantep, însă acest start ratat va avea un impact negativ.

„Nu se pune problema să nu prindă începutul sezonului viitor. E clar că și-a pierdut din simpatie. Pierde din încredere cu rezultatele acestea. Eu, dacă eram în locul lui Rădoi, nu m-aș fi dus niciodată la Gaziantep pentru ultimele patru etape. Aș fi încercat să stau cât mai departe. Treaba aș fi început-o de la vară. Gaziantep a pierdut trei jocuri. Sunt șanse să ajungă la patru înfrângeri. Va juca cu Bașakșehir, echipa care în vară a jucat cu Universitatea Craiova. Ferească Dumnezeu dacă pierde și meciul ăsta. E clar că va fi o presiune enormă pe umerii lui Rădoi. În Turcia, când începi campionatul și nu o faci bine, să ai măcar două victorii în primele 6-7 etape, există posibilitatea să fii demis.

Sunt probleme financiare. Mulți jucători își termină contractele. Nu știu dacă are timpul necesar să formeze o echipă și să performeze. În momentul de față, marea majoritate din conducere simt că s-au expus. Dintr-un antrenor cu o aură extraordinară, el pleacă de la zero. Au crezut când l-au adus că au dat lovitura. Trebuie să demonstreze acum. Timpul este din ce în ce mai scurt. Aura sa a dispărut. Doar trei echipe din 20 nu au schimbat în acest sezon antrenorul. Nu există riscul să plece acum, la finalul sezonului. Șefii așteaptă să formeze o echipă foarte puternică în vară. Gaziantep, din punctul meu de vedere, are anul acesta cea mai bună echipă din istoria clubului. Nu va pleca Rădoi. Au încredere în el, în sensul că va începe un proiect nou. E clar însă că multă lume își pune semne de întrebare. Se gândește lumea de ce nu a fost pus un antrenor turc și a fost adus Mirel Rădoi. Chiar el a precizat că este prima oară în cariera lui când are trei înfrângeri consecutive. Pot apărea probleme și după pregătirea de vară” a spus Marius Șumudică pentru Fanatik.