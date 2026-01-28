AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie - Antena Sport

1. Chivu poate fi “galactic”
Chivu e pe lista scurtă a lui Real Madrid. Spaniolii iau în calcul să îl înlocuiasă pe Arbeloa în vară. Românul a fost dorit de Real și când era jucător, dar atunci a refuzat.
2. Cauza accidentului
Un supraviețuitor al accidentului din Timiș a povestit ce s-a întâmplat în microbuz. Volanul s-a blocat din cauza sistemului de asistență al vehiculului, a susţinut el. Expertul Titi Aur exclude această ipoteză.
3. Zouma și-a găsit echipă
Pe as.ro afli echipa la care poate ajunge Kurt Zouma după plecarea de la CFR Cluj. Fundașul e aproape să schimbe continentul.
4. Djokovic – Sinner, lupta pentru finală
Djokovic s-a calificat în semifinalele Australian Open. Sârbul era condus cu 2-0 la seturi de Musetti, dar italianul a abandonat. Sinner va fi adversarul sârbului în careul de ași.
5. “Turcul” Kovacs
Istvan Kovacs a fost făcut turc de presa din Italia înainte de Dortmund – Inter. Jurnaliștii i-au greșit naționalitatea arbitrului român, care va fi la centru în duelul pentru optimi al lui Chivu.
