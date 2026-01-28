AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie

Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 16:57

Cristi Chivu, pe banca lui Inter / Profimedia

1. Chivu poate fi “galactic”

Chivu e pe lista scurtă a lui Real Madrid. Spaniolii iau în calcul să îl înlocuiasă pe Arbeloa în vară. Românul a fost dorit de Real și când era jucător, dar atunci a refuzat.

2. Cauza accidentului

Un supraviețuitor al accidentului din Timiș a povestit ce s-a întâmplat în microbuz. Volanul s-a blocat din cauza sistemului de asistență al vehiculului, a susţinut el. Expertul Titi Aur exclude această ipoteză.

3. Zouma și-a găsit echipă

Pe as.ro afli echipa la care poate ajunge Kurt Zouma după plecarea de la CFR Cluj. Fundașul e aproape să schimbe continentul.

4. Djokovic – Sinner, lupta pentru finală

Djokovic s-a calificat în semifinalele Australian Open. Sârbul era condus cu 2-0 la seturi de Musetti, dar italianul a abandonat. Sinner va fi adversarul sârbului în careul de ași.

Fetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinarFetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar
5. “Turcul” Kovacs

Istvan Kovacs a fost făcut turc de presa din Italia înainte de Dortmund – Inter. Jurnaliștii i-au greșit naționalitatea arbitrului român, care va fi la centru în duelul pentru optimi al lui Chivu.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

