AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ultimele detalii legate de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Partida cu Metaloglobus a fost din nou reprogramată.
AntenaSport Update 11 martie
1. Veste bună pentru Rădoi
Mirel Rădoi a primit o veste bună, înainte de debutul la FCSB. Mihai Popescu s-a antrenat normal şi sunt şanse mari să fie în lot pentru meciul cu Metaloglobus.
2. Intervenţia lui Lucescu
Mircea Lucescu a intervenit pentru ca etapa a doua de play-off şi play-out să fie devansată. Cerinţa selecţionerului a fost respectată de oficialii LPF, înaintea barajului “de foc” cu Turcia.
3. Încă o modificare
Pe as.ro vezi când se va juca meciul FCSB – Metaloglobus, din prima etapă de play-out. LPF a modificat pentru a patra oară programul.
4. Chivu pregăteşte “revoluţia”
Cristi Chivu pregăteşte o adevărată “revoluţie” la Inter. Cinci jucători sunt pe lista “neagră” a românului, iar alţi doi au şanse mari să semneze prelungirea contractelor.
5. Istorie în NBA
Bam Adebayo a scris istorie la Miami Heat. Americanul a marcat nu mai puţin de 83 de puncte şi l-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant.
