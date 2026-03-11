Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 17:21

Comentarii

Mirel Rădoi / Profimedia Images

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi ultimele detalii legate de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Partida cu Metaloglobus a fost din nou reprogramată.

AntenaSport Update 11 martie

1. Veste bună pentru Rădoi

Mirel Rădoi a primit o veste bună, înainte de debutul la FCSB. Mihai Popescu s-a antrenat normal şi sunt şanse mari să fie în lot pentru meciul cu Metaloglobus.

2. Intervenţia lui Lucescu

Reclamă
Reclamă

Mircea Lucescu a intervenit pentru ca etapa a doua de play-off şi play-out să fie devansată. Cerinţa selecţionerului a fost respectată de oficialii LPF, înaintea barajului “de foc” cu Turcia.

3. Încă o modificare

Pe as.ro vezi când se va juca meciul FCSB – Metaloglobus, din prima etapă de play-out. LPF a modificat pentru a patra oară programul.

Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecutFilmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
Reclamă

4. Chivu pregăteşte “revoluţia”

Cristi Chivu pregăteşte o adevărată “revoluţie” la Inter. Cinci jucători sunt pe lista “neagră” a românului, iar alţi doi au şanse mari să semneze prelungirea contractelor.

5. Istorie în NBA

Bam Adebayo a scris istorie la Miami Heat. Americanul a marcat nu mai puţin de 83 de puncte şi l-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Observator
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
19:25
Un fan al Barcelonei a ajuns pe alt St. James Park, înaintea meciului cu Newcastle! Cum i-au salvat englezii seara
19:23
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
19:19
“Am aflat niște lucruri…” Gabi Balint, dezvăluire despre Mirel Rădoi. Ce s-a întâmplat la Craiova
18:29
Mircea Lucescu a decis! Echipa de play-off de la care nu va convoca jucători pentru barajul Turcia – România: “Nu ne supărăm”
18:28
Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el
18:22
VideoGrand Prix, ediţia 39 | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat prima cursă de Formula 1 a sezonului
Vezi toate știrile
1 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 2 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 5 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 6 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion