AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 11 martie de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi ultimele detalii legate de debutul lui Mirel Rădoi la FCSB. Partida cu Metaloglobus a fost din nou reprogramată.

AntenaSport Update 11 martie

1. Veste bună pentru Rădoi

Mirel Rădoi a primit o veste bună, înainte de debutul la FCSB. Mihai Popescu s-a antrenat normal şi sunt şanse mari să fie în lot pentru meciul cu Metaloglobus.

2. Intervenţia lui Lucescu