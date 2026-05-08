Cine este jucătorul care încasează cel mai mare salariu din Liga 1! FCSB nu a prins podiumul

Daniel Işvanca Publicat: 8 mai 2026, 17:00

Karlo Muhar și Alexandru Cicâldău / Sportpictures

Candidatele la titlu din Liga 1, dar și FCSB-ul au investit sume uriașe în transferuri și salarii în ultimii ani. În topul salariilor din fotbalul românesc, prima poziție este ocupată, în mod surprinzător, de un jucător de la CFR Cluj.

Asta în condițiile în care gruparea „feroviară” s-a confruntat cu probleme financiare uriașe în actualul sezon. Neluțu Varga a „pompat” bani mulți pentru a aduce clubul în direcția potrivită.

Cel mai mare salariu din Liga 1 nu este la FCSB

Deși mulți ar crede că FCSB are cei mai bine plătiți jucători din fotbalul românesc, realitatea este defapt alta. Potrivit unei analize făcute de fanatik.ro, cel mai mare salariu din Liga 1 se dă la CFR Cluj.

Karlo Muhar, jucătorul revenit în Gruia la începutul acestui sezon, a fost ademenit cu un salariu uriaș de Neluțu Varga, pe lângă prima de instalare de 200.000 de euro.

Sursa citată menționează că mijlocașul CFR-ului primește lunar suma de 45.000 de euro, cu mult peste fotbalistul care ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai bine plătiți jucători din Liga 1.

Karlo Muhar, cel mai bine plătit jucător din Liga 1

Al doilea în acest clasament este Olimpiu Moruțan, fotbalistul transferat în iarnă de Rapid București. Jucătorul român încasează 40.000 de euro pe lună la echipa patronată de Dan Șucu.

Podiumul este completat de un jucător de la Universitatea Craiova: Alexandru Cicâldău. Liderul actual din Liga 1, Universitatea Craiova, are și ea un jucător cu un salariu uriaș. Cel mai bine plătit fotbalist din Bănie este Alexandru Cicâldău, cu 35.000 de euro pe lună.

Florin Tănase, cel mai important marcator al roș-albaștrilor, primește un salariu lunar de 30.000 de euro, dar, acesta are în contract prime uriașe, care îi permit să câștige și un milion de euro pe sezon la campioana României.

