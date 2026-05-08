Cine este jucătorul care încasează cel mai mare salariu din Liga 1! FCSB nu a prins podiumul

Candidatele la titlu din Liga 1, dar și FCSB-ul au investit sume uriașe în transferuri și salarii în ultimii ani. În topul salariilor din fotbalul românesc, prima poziție este ocupată, în mod surprinzător, de un jucător de la CFR Cluj.

Asta în condițiile în care gruparea „feroviară” s-a confruntat cu probleme financiare uriașe în actualul sezon. Neluțu Varga a „pompat” bani mulți pentru a aduce clubul în direcția potrivită.

Cel mai mare salariu din Liga 1 nu este la FCSB

Deși mulți ar crede că FCSB are cei mai bine plătiți jucători din fotbalul românesc, realitatea este defapt alta. Potrivit unei analize făcute de fanatik.ro, cel mai mare salariu din Liga 1 se dă la CFR Cluj.

Karlo Muhar, jucătorul revenit în Gruia la începutul acestui sezon, a fost ademenit cu un salariu uriaș de Neluțu Varga, pe lângă prima de instalare de 200.000 de euro.

Sursa citată menționează că mijlocașul CFR-ului primește lunar suma de 45.000 de euro, cu mult peste fotbalistul care ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai bine plătiți jucători din Liga 1.