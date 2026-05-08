Eroii Campionatului Mondial | Dintr-un atelier de marmură, la trofeul suprem. Primul căpitan câștigător de World Cup

Jose Nasazzi este un nume care în prezent poate că nu este unul răsunător pentru fanii fotbalului, însă în anul 1930, atunci când a condus naționala Uruguayului spre prima Cupa Mondială din istorie, era un jucător de referință. Născut dintr-un tată italian imigrant și o mamă din Țara Bascilor, “El Gran Mariscal” (n.r. Marele mareșal) are o poveste de viață extrem de intersantă, tipică pentru fotbalistul de rând din anii ’20, dar cu anumite detalii care fac diferența.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult.
Nasazzi, un căpitan desăvârșit cu origini europene
În prima ediție a seriei ce analizează eroii de la World Cup, atenția se îndreaptă în mod evident spre ediția din 1930 din Uruguay, la care a luat parte și România. Turneul inaugural care a pornit la inițiativa președintelui FIFA de atunci, Jules Rimet, a fost adjudecat chiar de țara gazdă la capătul unei finale câștigate cu scorul de 4-2 în fața rivalilor sud-americani din Argentina.
De pe teren, Uruguay a fost condusă de căpitanul Jose Nasazzi, un fotbalist care putea evolua fie ca stoper, fie ca fundaș dreapta. Avea atunci 29 de ani și evolua pentru un club din cartierul în care s-a născut, Bella Vista, care există și astăzi.
Părinții săi, doi europeni: Giuseppe, un italian imigrant, iar mama: Maria, din Țara Bascilor. Arătase că poate să fie căpitan încă de când era un puști. La finalul anului 1920, a ajuns la Buenos Aires și purta deja banderola unei echipe care evolua în așa-numita Liga Nacional. Jurnaliștii locali spun că a fost un “botez de foc” pentru el.
La câțiva ani distanță, în 1923 mai exact, a avut loc Copa America, turneu care s-a ținut chiar în Uruguay. Nasazzi avea doar 22 de ani, însă selecționerul a avut încrederea de a-i încredința această responsabilitate. Coechipierii îl admirau, îl respectau și ascultau de el. Cu tânărul fundaș căpitan, Uruguay a câștigat acea Copa America, un triumf pentru naționala “La Celeste”.
Cariera sa din atelierul de marmură
După câștigarea Copa America 1923, Nasazzi și colegii săi au primit promisiunea că vor fi duși să participe la Jocurile Olimpice de la Paris de peste un an. Vestea a primit-o într-un mod incredibil.
Fundașul se afla într-un atelier (pe atunci, fotbaliștii nu puteau să se întrețină doar din fotbal și aveau și alte job-uri) și unde era nevoit să taie și să lustruiască marmură. Era unul dintre muncitorii care urmau să pună umărul la ridicarea Palatului Legislativ din Montevideo.
Atunci când a primit vestea că va merge la Paris, Nasazzi a aruncat dalta și a spus: “Nu o să mai pun mâna pe tine niciodată“. După ce s-a întors de la JO, unde Uruguay a câștigat un nou trofeu, spusele fundașului s-au adeverit.
Tot a fost nevoit să lucreze, însă a făcut-o într-un Cazinou Municipal din Montevideo, ajungând să fie chiar director general al tuturor cazinourilor.
Momentul suprem, Cupa Mondială
La șase ani distanță de la momentul în care Nasazzi a pus mâna pe o dată pentru ultima oară în atelierul de marmură, fundașul ajungea alături de colegii săi la prima Cupă Mondială din istorie. “La Celeste” venea după două medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1924 și 1928, dar și triumfurile de la Copa America 1923, 1924 și 1926.
La 29 de ani, Nasazzi deja era obișnuit cu presiunea și era gata să aducă un nou trofeu pentru echipa sa. În faza grupelor, Uruguay le-a învins pe Peru și România și a avansat în semifinale, unde a pulverizat Iugoslavia, scor 6-1.
În marea finală, Uruguay a reeditat finala de la Jocurile Olimpice din 1928, atunci când au dat peste Argentina. După ce au condus cu 1-0, colegii lui Nasazzi s-au văzut întorși, însă până la urmă au câștigat cu 4-2.
Astfel, Uruguay a câștigat Cupa Mondială, iar legendarul Jose Nasazzi, care deși nu a marcat vreun gol pentru echipa sa, a primit premiul pentru cel mai bun jucător al terenului. În ciuda faptului că unul dintre coechipierii săi, Pedro Cea, a marcat 5 goluri în 4 meciuri, stoperul a fost ales pentru spiritul său de lider și modul în care și-a condus echipa din teren spre triumf.
Ce e interesant e că deși Nasazzi a fost primul care a ridicat trofeul Cupei Mondiale, acesta nu a pus mâna pe Cupa Jules Rimet, ci pe o cupă de argint. Asta pentru că originalul a fost păstrat în seiful unei bănci din Montevideo.
După triumful de la Cupa Mondială, “El Gran Mariscal” a mai pus mâna pe o Copa America în 1935, a antrenat timp de trei ani naționala Uruguayului între 1942 și 1945 și a decedat în vara anului 1968, la 67 de ani. Atunci, presa locală a scris un lucru care arăta ce impact a avut Nasazzi asupra națiunii din Uruguay:
Cel mai mare căpitan din istorie a murit.
- Argentina, solicitare către FIFA înaintea Cupei Mondiale! Se cere anularea suspendării unei vedete
- „Nu-mi amintesc nimic!” Sfertul de la Cupa Mondială cu 12 goluri, în care portarii au făcut insolație
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Nu există Cupa Mondială fără pasiunea fanilor
- Decizia luată de autorităţile americane înainte de cel mai tare Mondial din istorie!
- Brazilia are planuri mari cu Carlo Ancelotti! Ce se întâmplă după Cupa Mondială 2026