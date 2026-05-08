Eroii Campionatului Mondial | Dintr-un atelier de marmură, la trofeul suprem. Primul căpitan câștigător de World Cup

Jose Nasazzi este un nume care în prezent poate că nu este unul răsunător pentru fanii fotbalului, însă în anul 1930, atunci când a condus naționala Uruguayului spre prima Cupa Mondială din istorie, era un jucător de referință. Născut dintr-un tată italian imigrant și o mamă din Țara Bascilor, “El Gran Mariscal” (n.r. Marele mareșal) are o poveste de viață extrem de intersantă, tipică pentru fotbalistul de rând din anii ’20, dar cu anumite detalii care fac diferența.

“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult.

Nasazzi, un căpitan desăvârșit cu origini europene

În prima ediție a seriei ce analizează eroii de la World Cup, atenția se îndreaptă în mod evident spre ediția din 1930 din Uruguay, la care a luat parte și România. Turneul inaugural care a pornit la inițiativa președintelui FIFA de atunci, Jules Rimet, a fost adjudecat chiar de țara gazdă la capătul unei finale câștigate cu scorul de 4-2 în fața rivalilor sud-americani din Argentina.

De pe teren, Uruguay a fost condusă de căpitanul Jose Nasazzi, un fotbalist care putea evolua fie ca stoper, fie ca fundaș dreapta. Avea atunci 29 de ani și evolua pentru un club din cartierul în care s-a născut, Bella Vista, care există și astăzi.

Părinții săi, doi europeni: Giuseppe, un italian imigrant, iar mama: Maria, din Țara Bascilor. Arătase că poate să fie căpitan încă de când era un puști. La finalul anului 1920, a ajuns la Buenos Aires și purta deja banderola unei echipe care evolua în așa-numita Liga Nacional. Jurnaliștii locali spun că a fost un “botez de foc” pentru el.