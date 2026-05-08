Un jucător din Premier League, suspendat după ce „a agățat” o minoră pe Instagram: „Îmi plac fetele mai mici”

Bournemouth a anunțat suspendarea fundașului Alex Jimenez în urma unor mesaje de pe rețelele de socializare care au fost făcute publice. Jimenez nu va fi inclus în lotul echipei pentru partida cu Fulham, a anunțat clubul Bournemouth.

„AFC Bournemouth este la curent cu postările care circulă pe rețelele sociale în legătură cu fundașul dreapta Alex Jimenez. Clubul tratează situația cu maximă seriozitate și desfășoară în prezent o investigație internă. În consecință, Alex nu va face parte din lot pentru meciul de mâine din Premier League împotriva lui Fulham FC, iar clubul nu va mai face alte declarații pe această temă în acest moment” a anunțat Bournemouth.

Mesaje trimise unei minore

Spaniolii de la Marca dezvăluie de la ce a plecat totul. În ultimele ore au apărut pe rețelele de socializare imagini cu o conversație pe care Jimenez ar fi avut-o cu o fată de doar 15 ani. Jimenez i-ar fi scris de pe contul său oficial, care avea inclusiv bifa albastră care confirmă autenticitatea unui cont.

Jimenez i-ar fi scris fetei că vrea să o întâlnească și, atunci când aceasta l-a întrebat dacă nu îl deranjează că are 15 ani, jucătorul de 21 de ani i-a spus că „nu a fost niciodată cu o fată de 15 ani”.

Alex Jimenez a fost crescut de Real Madrid și AC Milan, de unde a fost împrumutat în urmă cu un an de Bournemouth, cea care apoi a activat în perioada de mercato din iarnă clauza pentru transferul definitiv.