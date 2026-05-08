Home | Fotbal | Premier League | Un jucător din Premier League, suspendat după ce „a agățat” o minoră pe Instagram: „Îmi plac fetele mai mici”

Un jucător din Premier League, suspendat după ce „a agățat” o minoră pe Instagram: „Îmi plac fetele mai mici”

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 16:43

Comentarii
Un jucător din Premier League, suspendat după ce a agățat” o minoră pe Instagram: Îmi plac fetele mai mici”

Alex Jimenez a fost suspendat de Bournemouth pentru meciul următor, cu Fulham / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bournemouth a anunțat suspendarea fundașului Alex Jimenez în urma unor mesaje de pe rețelele de socializare care au fost făcute publice. Jimenez nu va fi inclus în lotul echipei pentru partida cu Fulham, a anunțat clubul Bournemouth.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„AFC Bournemouth este la curent cu postările care circulă pe rețelele sociale în legătură cu fundașul dreapta Alex Jimenez. Clubul tratează situația cu maximă seriozitate și desfășoară în prezent o investigație internă. În consecință, Alex nu va face parte din lot pentru meciul de mâine din Premier League împotriva lui Fulham FC, iar clubul nu va mai face alte declarații pe această temă în acest moment” a anunțat Bournemouth.

Mesaje trimise unei minore

Spaniolii de la Marca dezvăluie de la ce a plecat totul. În ultimele ore au apărut pe rețelele de socializare imagini cu o conversație pe care Jimenez ar fi avut-o cu o fată de doar 15 ani. Jimenez i-ar fi scris de pe contul său oficial, care avea inclusiv bifa albastră care confirmă autenticitatea unui cont.

Jimenez i-ar fi scris fetei că vrea să o întâlnească și, atunci când aceasta l-a întrebat dacă nu îl deranjează că are 15 ani, jucătorul de 21 de ani i-a spus că „nu a fost niciodată cu o fată de 15 ani”.

Alex Jimenez a fost crescut de Real Madrid și AC Milan, de unde a fost împrumutat în urmă cu un an de Bournemouth, cea care apoi a activat în perioada de mercato din iarnă clauza pentru transferul definitiv.

Reclamă
Reclamă

 

Revin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna maiRevin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna mai
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Observator
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru bună purtare. Acesta fusese închis 14 ani
Fanatik.ro
Tânără găsită moartă pe un câmp din Bihor. Fata ar fi fost ucisă de un bărbat eliberat din pușcărie pentru bună purtare. Acesta fusese închis 14 ani
16:30

Arsenal forțează transferul fotbalistului de la PSG! Mutarea ar costa 70 de milioane de euro
16:16

Mihai Stoica a găsit antrenorul FCSB-ului: „Nu poate să mă refuze”
16:00

VideoGrand Prix, episodul 45: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu de la Miami
15:16

Argentina, solicitare către FIFA înaintea Cupei Mondiale! Se cere anularea suspendării unei vedete
14:58

CFR Cluj – Universitatea Craiova, 21:00, LIVE TEXT. Meci crucial în lupta pentru titlu
14:37

FRF a anunţat o nouă schimbare! Când va avea loc duelul decisiv pentru Conference League
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”