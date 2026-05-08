Gestul uriaș făcut de Dimarco după ce a cucerit titlul alături de Chivu! Ce a făcut omul-recordul de la Inter

Cristian Chivu l-a dus pe Federico Dimarco la cel mai înalt nivel / Getty Images

Unul dintre cei mai buni jucători de la Inter Milano din acest sezon a fost, fără dar și poate, Federico Dimarco. Fundașul stânga a fost crescut de Inter și era fan încă din copilărie al clubului, lucru evident și după gestul făcut de jucătorul de 28 de ani.

Dimarco a apărut la antrenamentul lui Inter după cucerirea scudetto cu un nou tatuaj dedicat cuceririi trofeului.

Dimarco, sezon de excepție

Deși a câștigat și în urmă cu doi ani titlul cu Inter, acesta a fost și mai special pentru italian. Asta pentru că pe lângă reușita colectivă, sezonul a fost unul extraordinar și individual.

Dimarca a bătut recordul de assist-uri într-un singur sezon și a fost unul dintre „motoarele” echipei conduse de pe bancă de Chivu. Așa că Dimarco a apelat la artistul Alberto Marzari pentru desenul care apare acum pe piciorul jucătorului.