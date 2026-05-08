Arsenal forțează transferul fotbalistului de la PSG! Mutarea ar costa 70 de milioane de euro

Arsenal și Paris Saint Germain se vor întâlni în finala UEFA Champions League care va avea loc la Budapesta, însă cele două ar putea face și afaceri împreună la finalul acestui sezon.

Presa din Hexagon scrie că „tunarii” au pus ochii pe unul dintre fotbaliștii antrenați de Luis Enriqe. Transferul s-ar putea realiza pentru suma de 70 de milioane de euro.

Bradley Barcola, dorit de Arsenal

Mikel Arteta va primi propunerea de prelungire a contractului cu Arsenal, iar tehnicianul iberic pregătește deja campania de achiziții pentru stagiunea următoare.

„Tunarii” sunt interesați să îl transfere în această vară pe Bradley Barcola, trecut în plan secund de Luis Enrique la Paris Saint Germain. Cele două echipe vor fi adversare în finala Ligii Campionilor.

Potrivit celor de la Foot Mercato, mutarea fotbalistului s-ar putea realiza pentru suma de 70 de milioane de euro. Barcola jucat 148 de meciuri pentru echipa din capitala Franței, cu 38 de goluri și 37 de pase decisive.