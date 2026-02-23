Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: "M-am născut acolo" - Antena Sport

Adrian Bumbescu (66 de ani) a spus cu cine ţine în acest sezon în Liga 1. Favorita lui este, în opinia lui Bumbescu, şi cea mai bună echipă din Liga 1.

Este vorba despre Universitatea Craiova, care e lider, şi pe care mulţi oameni din fotbalul românesc o văd campioană. Bumbescu s-a născut la Craiova, aşa că ţine cu echipa patronată de Mihai Rotaru.

Adrian Bumbescu ţine cu Universitatea Craiova

“Într-adevăr am jucat la trei echipe mari, însă eu sunt născut la Craiova. Mi-aș dori să ia Craiova titlul în acest sezon, are cea mai bună echipă. Nu-mi place că sunt mulți străini, voiam mai mulți olteni la Craiova. Asta e viața, dar sunt cei mai buni”, a declarat Adrian Bumbescu pentru prosport.ro.

Bumbescu şi-a început cariera de fotbalist profesionist la Universitatea Craiova, pentru care a evoluat între 1978 şi 1980. A mers ulterior la Dinamo, pentru care a jucat între 1980 şi 1982. Bumbescu a obţinut cu Steaua cele mai mari performanţe din cariera lui de fotbalist. A cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 şi Supercupa Europei, în 1987. Bumbescu a cucerit titlul cu 3 echipe diferite. În 1980 a luat titlul cu Craiova, în 1982 cu Dinamo, iar celelalte 5 titluri le-a cucerit cu Steaua, pentru care a evoluat între 1984 şi 1992. A câştigat şi 4 Cupe ale României.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.