Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: "M-am născut acolo" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo”

Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: “M-am născut acolo”

Bogdan Stănescu Publicat: 23 februarie 2026, 17:03

Comentarii
Fost câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua, Adrian Bumbescu şi-a ales favorita la titlu: M-am născut acolo

Adrian Bumbescu / Sport Pictures

Adrian Bumbescu (66 de ani) a spus cu cine ţine în acest sezon în Liga 1. Favorita lui este, în opinia lui Bumbescu, şi cea mai bună echipă din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Universitatea Craiova, care e lider, şi pe care mulţi oameni din fotbalul românesc o văd campioană. Bumbescu s-a născut la Craiova, aşa că ţine cu echipa patronată de Mihai Rotaru.

Adrian Bumbescu ţine cu Universitatea Craiova

“Într-adevăr am jucat la trei echipe mari, însă eu sunt născut la Craiova. Mi-aș dori să ia Craiova titlul în acest sezon, are cea mai bună echipă. Nu-mi place că sunt mulți străini, voiam mai mulți olteni la Craiova. Asta e viața, dar sunt cei mai buni”, a declarat Adrian Bumbescu pentru prosport.ro.

Bumbescu şi-a început cariera de fotbalist profesionist la Universitatea Craiova, pentru care a evoluat între 1978 şi 1980. A mers ulterior la Dinamo, pentru care a jucat între 1980 şi 1982. Bumbescu a obţinut cu Steaua cele mai mari performanţe din cariera lui de fotbalist. A cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 şi Supercupa Europei, în 1987. Bumbescu a cucerit titlul cu 3 echipe diferite. În 1980 a luat titlul cu Craiova, în 1982 cu Dinamo, iar celelalte 5 titluri le-a cucerit cu Steaua, pentru care a evoluat între 1984 şi 1992. A câştigat şi 4 Cupe ale României.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.

Reclamă
Reclamă

Pentru echipa naţională a României a jucat 15 meciuri, marcând un gol. Şi-a încheiat cariera de fotbalist în 1995, la Steaua Mizil, în diviziile inferioare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Observator
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
Fanatik.ro
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada”
19:04
Dan Alexa, scenariu devastator pentru FCSB: „E imposibil să prindă play-off-ul”. Ce greșeli a remarcat
18:58
Csikszereda – Hermannstadt 2-1. Sibienii lui Dorinel Munteanu, în criză! A 4-a înfrângere la rând în Liga 1
18:53
Lindsey Vonn a fost externată, după patru operații: „Va dura un an până când toate oasele se vor vindeca”
18:37
De la gol împotriva Interului, la titular contra celor de la Metaloglobus! Jucătorul își face debutul la FCSB
18:21
FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:00). Meci de totul sau nimic pentru campioană. Surprize mari în echipa de start
18:21
Dorinel Munteanu n-a mai rezistat: l-a schimbat după 29 de minute și jucătorul a plecat direct la vestiare
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul