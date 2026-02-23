„Să nu așteptăm să se piardă meciul cu Turcia”. Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu: „Să mergem pe mâna lui” - Antena Sport

Basarab Panduru a transmis un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu, după ce selecționerul a decis să conducă naționala în semifinala barajului pentru calificarea la World Cup 2026 cu Turcia. Meciul „de foc” de la Istanbul se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00.
Întrebat dacă au fost probleme la națională, în vederea pregătirii meciului cu Turcia, ținând cont de probleme de sănătate cu care s-a confruntat Mircea Lucescu, Basarab Panduru a transmis un mesaj clar. Fostul internațional are încredere deplină în selecționer în vederea partidei de luna viitoare.
Basarab Panduru, susținere totală pentru Mircea Lucescu
Basarab Panduru cere ca cei care au de spus ceva la adresa lui „Il Luce” să o facă acum, înaintea meciului de la Istanbul. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că selecționerul s-ar fi dat la o parte dacă ar fi simțit să nu poate pregăti barajul cu turcii.
„Dacă era o problemă, cred că el era primul care spunea «Băi, nu pot să am grijă de meciul ăsta, nu pot să mă ocup de meciul ăsta și atunci cred că e mai bine să puneți pe altcineva».
Dar, din moment ce spune «Pe bancă, la meciul cu Turcia, o să fiu eu», cred că atunci ar trebui să fim corecți și să mergem pe mâna lui. Nu să așteptăm să vedem ce se întâmplă.
Eu aș vrea ca cine are de spus ceva să spună acum. Nu să așteptăm să se piardă cumva meciul cu Turcia, ca după aia să spunem, «Păi, da, dom’le, ați avut semnale de alarmă de mult, de anul trecut, ați știut, dar n-ați făcut nimic, n-ați zis nimic».
Nu, dacă are cineva ceva de spus să spună acum! Dar eu cred că dacă Mircea Lucescu își asumă treaba asta, cred că trebuie să avem încredere. Crede că poate și mergem cu omul care a fost cel mai aproape de echipa națională în ultimul timp”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
