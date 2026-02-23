Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” - Antena Sport

Transferat de la FCSB chiar în această iarnă, Adrian Șut a reușit să marcheze primul său gol în tricoul celor de la Al-Ain. S-a întâmplat chiar împotriva echipei antrenate de un român.
Mijlocașul din Emiratele Arabe Unite a publicat pe contul său oficial de Instagram o reacție după ce a spart gheața în tricoul noii sale formații.
Adrian Șut, în al nouălea cer după ce a marcat primul gol la Al-Ain
Adrian Șut a schimbat campionatul în această iarnă și se pare că în cele din urmă a reușit să se adapteze. Transferat de către cei de la Al-Ain, acesta a marcat primul său gol, chiar împotriva formației antrenate de Daniel Isăilă.
În aceeași seară, mijlocașul român a publicat un mesaj pe social media, prin care le-a mulțumit fanilor pentru susținere.
„Un meci greu, dar ne-am arătat mentalitatea și ne-am asigurat cele trei puncte. Continuăm să mergem înainte, concentrați pe obiectivele noastre. Mândru să marchez primul meu gol pentru Al-Ain.
Mulțumesc pentru încredere și pentru susținere”, a scris fotbalistul celor de la Al-Ain pe contul său de Instagram.
- S-a dezlănțuit infernul! Suporterii lui Partizan au incendiat peluza la derby-ul cu Steaua Roșie
- Răzvan Marin, în formă maximă în Grecia! Gol și assist pentru mijlocașul român în AEK Atena – Levadiakos
- Adrian Șut, primul gol de la transferul în Emiratele Arabe Unite! A înscris contra echipei antrenate de un român
- Răzvan Lucescu, al treilea meci fără victorie în Grecia! A evitat eșecul în minutul 90+5
- FRF a reacționat, după accidentarea gravă suferită de Denis Drăguș în Turcia