Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea” - Antena Sport

Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea"

Fotbal | Fotbal extern | Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea"

Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: „Ne-am arătat mentalitatea”

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 17:01

Adrian Șut, prima reacție după ce a spart gheața la Al-Ain: Ne-am arătat mentalitatea”

Adrian Șut / Colaj X Al-Ain

Transferat de la FCSB chiar în această iarnă, Adrian Șut a reușit să marcheze primul său gol în tricoul celor de la Al-Ain. S-a întâmplat chiar împotriva echipei antrenate de un român.

Mijlocașul din Emiratele Arabe Unite a publicat pe contul său oficial de Instagram o reacție după ce a spart gheața în tricoul noii sale formații.

Adrian Șut, în al nouălea cer după ce a marcat primul gol la Al-Ain

Adrian Șut a schimbat campionatul în această iarnă și se pare că în cele din urmă a reușit să se adapteze. Transferat de către cei de la Al-Ain, acesta a marcat primul său gol, chiar împotriva formației antrenate de Daniel Isăilă.

În aceeași seară, mijlocașul român a publicat un mesaj pe social media, prin care le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Un meci greu, dar ne-am arătat mentalitatea și ne-am asigurat cele trei puncte. Continuăm să mergem înainte, concentrați pe obiectivele noastre. Mândru să marchez primul meu gol pentru Al-Ain.

Mulțumesc pentru încredere și pentru susținere”, a scris fotbalistul celor de la Al-Ain pe contul său de Instagram.

