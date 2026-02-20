Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Tănase revine
Florin Tănase revine pe teren! Tratamentul aplicat de Marijana a decurs perfect, iar căpitanul roş-albaştrilor va fi apt pentru meciul FCSB-ului cu Metaloglobus.
2. Mesajul lui Sauter
Julia Sauter le-a mulţumit românilor pentru susţinerea din timpul Jocurilor Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”, a spus sportiva care a înregistrat cel mai bun rezultat din istoria României la patinaj artistic.
3. Un nou candidat
Pe AS.ro vezi ce contracandidat va avea Răzvan Burleanu la şefia FRF. Alegerile de la “Casa Fotbalului” vor avea loc pe 18 martie
4. Interes scăzut la derby
Interes scăzut la Rapid – Dinamo. Până joi seară s-au vândut aproximativ 12.500 de bilete derby-ul de pe Arena Naţională, dar organizatorii se aşteaptă la o asistenţă de 30.000 de spectatori.
5. Probleme pentru Chivu
Lautaro Martinez s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de o lună. Cristi Chivu nu se va putea baza pe căpitanul său la derby-ul cu AC Milan, din cauza unei probleme la gambă.
