Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie - Antena Sport

Interes scăzut la Rapid – Dinamo. Până joi seară s-au vândut aproximativ 12.500 de bilete derby-ul de pe Arena Naţională, dar organizatorii se aşteaptă la o asistenţă de 30.000 de spectatori.

5. Probleme pentru Chivu

Lautaro Martinez s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de o lună. Cristi Chivu nu se va putea baza pe căpitanul său la derby-ul cu AC Milan, din cauza unei probleme la gambă.

