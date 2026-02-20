Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie
Video

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 17:01

Comentarii

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Tănase revine

Florin Tănase revine pe teren! Tratamentul aplicat de Marijana a decurs perfect, iar căpitanul roş-albaştrilor va fi apt pentru meciul FCSB-ului cu Metaloglobus.

2. Mesajul lui Sauter

Julia Sauter le-a mulţumit românilor pentru susţinerea din timpul Jocurilor Olimpice: “Îi iubesc pe toţi”, a spus sportiva care a înregistrat cel mai bun rezultat din istoria României la patinaj artistic.

Reclamă
Reclamă

3. Un nou candidat

Pe AS.ro vezi ce contracandidat va avea Răzvan Burleanu la şefia FRF. Alegerile de la “Casa Fotbalului” vor avea loc pe 18 martie

4. Interes scăzut la derby

Reacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează RomâniaReacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează România
Reclamă

Interes scăzut la Rapid – Dinamo. Până joi seară s-au vândut aproximativ 12.500 de bilete derby-ul de pe Arena Naţională, dar organizatorii se aşteaptă la o asistenţă de 30.000 de spectatori.

5. Probleme pentru Chivu

Lautaro Martinez s-a accidentat şi va fi indisponibil timp de o lună. Cristi Chivu nu se va putea baza pe căpitanul său la derby-ul cu AC Milan, din cauza unei probleme la gambă.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Observator
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
19:21
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”
19:05
Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului
18:56
Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final
18:43
FotoDan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului
18:33
Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%”
18:30
Botoşani – U Cluj LIVE SCORE (20:00). Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!