Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter - Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” - Antena Sport

Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian.

Inter a fost învinsă clar în turul din Norvegia, scor 1-3, astfel că se anunță un retur „de foc” la Milano. Partida se va disputa marți, de la ora 22:00, pe Giuseppe Meazza.

Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt

Cristi Chivu a susținut conferința de presă luni, fiind prezenți și jurnaliști din Norvegia. Unul dintre ei l-a enervat pe antrenorul român cu întrebarea privind calificarea lui Bodo/Glimt în optimi.

Concret, jurnalistul norvegian l-a întrebat pe Cristi Chivu dacă ar fi rușinos pentru Inter să fie eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, echipă dintr-un oraș cu doar 50.000 de locuitori. Antrenorul român s-a enervat și a oferit un răspuns categoric.

„A, spui asta și râzi? Felicitări… Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi… Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat.