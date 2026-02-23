Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter - Bodo/Glimt. Întrebarea care l-a deranjat: „Spui asta și râzi?” - Antena Sport

Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă, înaintea returului dintre Inter și Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a fost deranjat de o întrebare primită din partea unui jurnalist norvegian.
Inter a fost învinsă clar în turul din Norvegia, scor 1-3, astfel că se anunță un retur „de foc” la Milano. Partida se va disputa marți, de la ora 22:00, pe Giuseppe Meazza.
Cristi Chivu, enervat de un norvegian înainte de Inter – Bodo/Glimt
Cristi Chivu a susținut conferința de presă luni, fiind prezenți și jurnaliști din Norvegia. Unul dintre ei l-a enervat pe antrenorul român cu întrebarea privind calificarea lui Bodo/Glimt în optimi.
Concret, jurnalistul norvegian l-a întrebat pe Cristi Chivu dacă ar fi rușinos pentru Inter să fie eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, echipă dintr-un oraș cu doar 50.000 de locuitori. Antrenorul român s-a enervat și a oferit un răspuns categoric.
„A, spui asta și râzi? Felicitări… Nu e nimic rușinos în fotbal. Noi trebuie să ne respectăm adversarii, din moment ce tu nu ne respecți spunând că ar fi o rușine pentru noi… Noi, în schimb, îl respectăm și îl felicităm pe Bodo, care a câștigat la Madrid, unde noi am eșuat.
Prima manșă ne-a învățat ceea ce știam deja, că împotriva unei echipe ca aceasta nu este niciodată ușor. Nimic nu e întâmplător împotriva lui Bodo Glimt”, a transmis Cristi Chivu, conform gazzetta.it, înainte de Inter – Bodo/Glimt.
Totodată, Cristi Chivu a oferit declarații și despre meci, fiind convins că duelul va fi unul dificil. Antrenorul român a transmis că jucătorii săi nu s-au putut adapta temperaturilor scăzute din Norvegia.
„Nu va fi ușor, trebuia să ne adaptăm mai bine la clima din Norvegia. Nu am reușit să facem asta, dar știam că echipa este puternică. Ceea ce s-a întâmplat în faza grupelor nu a fost o coincidență. Știam că ne pot cauza probleme, dar din păcate nu am fost la înălțimea meciului. Să sperăm că nu se va mai întâmpla mâine”, a mai spus Cristi Chivu.
