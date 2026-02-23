Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid - Benfica - Antena Sport

Gianluca Prestianni a fost suspendat de UEFA, după scandalul uriaș cu Vinicius, din duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimile Champions League. Forul continental și-a anunțat decizia, cu două zile înainte de retur.
Gianluca Prestianni a primit o suspendare provizorie, valabilă un meci, după incidentele de pe Da Luz. Mijlocașul argentinian va rata astfel returul de pe Bernabeu de miercuri.
Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Va rata returul Real Madrid – Benfica
UEFA a deschis o investigație imediat după incidentele din duelul Benfica – Real Madrid 0-1. Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni că i-a adus injurii rasiste. Întregul scandal a pornit după ce brazilianul a marcat în minutul 51 și s-a bucurat în fața fanilor lusitani.
Suspendarea pentru returul de pe Bernabeu este o decizie provizorie luată de UEFA, investigația urmând să continue. Gianluca Prestianni riscă până la zece etape de suspendare, dacă va fi găsit vinovat în urma acuzațiilor lansate de Vinicius.
„Suspendarea provizorie a jucătorului lui SL Benfica, Gianluca Prestianni
În urma numirii unui Inspector de Etică și Disciplină (EDI) UEFA pentru a investiga acuzațiile de comportament discriminatoriu în timpul meciului de play-off eliminatoriu al Ligii Campionilor UEFA 2025/2026 dintre SL Benfica și Real Madrid CF din 17 februarie 2026 și la cererea EDI, însoțită de un raport intermediar, Organismul de Control, Etică și Disciplină al UEFA (CEDB) a decis astăzi să îl suspende provizoriu pe domnul Gianluca Prestianni pentru următorul (1) meci din competiția cluburilor UEFA pentru care ar fi fost altfel eligibil pentru încălcarea articolului 14 din Regulamentul Disciplinar (RD) UEFA referitor la un comportament discriminatoriu.
Acest lucru nu aduce atingere niciunei decizii pe care organele disciplinare UEFA o pot lua ulterior în urma încheierii anchetei în curs și a transmiterii acesteia către organele disciplinare UEFA.
Informații suplimentare despre această chestiune vor fi puse la dispoziție în timp util”, a anunțat UEFA, conform marca.com.
