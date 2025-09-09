Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod - Antena Sport

Dan Alexa (45 de ani) şi Gabi Tamaş (41 de ani) reprezintă unul dintre cele mai spumoase cupluri de la Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8 al emisiunii care poate fi urmărită de duminică până miercuri, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi au uimit deja pe toată lumea prin felul în care se adresează unul altuia. Dacă iniţial Tamaş a dezvăluit că îi spune “Mister” lui Alexa, pentru că cel poreclit “Chirurgul” i-a fost antrenor, lucrurile au luat o turnură diferită.

Cum se alintă Dan Alexa şi Gabi Tamaş la Asia Express

Astfel că, în multe momente în care cei doi discută, îşi spun unul celuilalt “Păpuşica mea frumoasă”, un alint neaşteptat pentru doi dintre cunoscuţii “bad boys” din fotbalul românesc.

Pe de altă parte, cei doi au aflat condiţiile în care vor trăi experienţa “Asia Express”. Văzând unde trebuie să doarmă şi unde trebuia să meargă la toaletă, Gabi Tamaş a înjurat încontinuu. Alexa a fost mai reţinut, dar a admis şi el că respectiva cazare găsită în Filipine a fost foarte rea.

“Când am mers către cameră, în ghetou aproape, era clar că erau condiţiile foarte grele. Ce ne-a surprins foarte mult. De fapt, ea (n.r: filipineza care locuia acolo) şi-a luat copiii de acolo, i-a mutat şi ne-a dat nouă camera”, a spus Dan Alexa, în emisiunea de luni Asia Express, de la Antena 1.