"Execrabil! Bătaie de joc!". Victor Angelescu a răbufnit la adresa arbitrajului după Rapid - Oțelul - Antena Sport

“Execrabil! Bătaie de joc!”. Victor Angelescu a răbufnit la adresa arbitrajului după Rapid – Oțelul

Andrei Nicolae Publicat: 14 decembrie 2025, 8:21

Victor Angelescu, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, nu a ezitat să critice în termeni extrem de duri arbitrajul din meciul pierdut de echipa sa contra Oțelului cu 2-0. Oficialul a invocat două faze în care a considerat că jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi trebuit să primească penalty, după care și-a continuat tirada la adresa brigăzii conduse de Cristian Moldoveanu.

Rapid a fost învinsă pe teren propriu de Oțelul Galați și a înregistrat astfel a treia înfrângere din acest sezon. După meci, Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte și a criticat arbitrajul, iar antrenorul alb-vișiniilor a fost “dublat” în aceeași seară de Victor Angelescu.

Victor Angelescu, discurs vehement la adresa arbitrajului

Președintele din Giulești consideră că Rapid ar fi trebuit să primească lovituri de la 11 metri la două faze. Prima menționată a fost cea în care Kramer cade în careu în minutul 26 după ce este ținut de tricou de Zivulic, iar cea de-a doua când același jucător al Oțelului îl calcă pe călcâi pe Koljic în minutul 65.

Pe lângă cele două momente decisive în soarta jocului, Angelescu a punctat mai multe faze prin care a evidențiat de ce consideră că maniera de arbitraj a fost una extrem de slabă. Oficialul a recunoscut că gălățenii au meritat victoria cel mai probabil, deși momentele alterate de deciziile arbitrilor ar fi schimbat soarta partidei, cred el.

Cred că avem un penalty clar înaintea fazei cu Koljic. La Koljic și la Kramer mi se pare penalty. În afara acestor faze, arbitrajul a fost execrabil! Îți poți da seama când vrea ceva. Din minutul 2 până la final a frustrat ambele echipe, pe noi maxim. A luat decizii dubioase.

Aveam contraatac în superioritate, oprește faza pentru că era un adversar pe jos, Joao Pedro. La ultima fază a primei reprize avem corner clar, el oprește jocul. Bătaie de joc! Zici că jucăm la Galați și le dă lor 20%. Nu e normal, nu suntem respectați! Sunt niște faze care ridică mari semne de întrebare.

Am poză cu piciorul lui Gojkovic, el nu dă lovitură liberă. Nici nu cred că poate să joace cu FCSB. Din cauza asta l-am și scos la pauză, nu a mai putut să continue. E accidentat. La Koljic am văzut doar o reluare, dar îl calcă! Dacă vă uitați exact la faza în care e accidentat Gojkovic, e penalty clar la Kramer.

Noi nu putem da vina 100% pe arbitraj, am făcut un meci sub ceea ce trebuia să facem. Mulți jucători n-au fost la nivelul dorit. E clar că ne lipsește ceva, nu am făcut un meci strălucit. Trebuie să ne uităm și la noi. Oțelul a făcut un meci bun, probabil merită și victoria, dar sunt momente în meci care pot schimba soarta“, a spus președintele din Giulești, potrivit primasport.ro.

În ultima etapă din anul 2025, Rapid o va întâlni din postura de echipă oaspete pe FCSB, în timp ce Oțelul va juca în fața lui FC Argeș.

