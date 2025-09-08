Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 8 septembrie 2025, 21:30

galerie foto Galerie (11)

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, la Asia Express / captura Antena 1

Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când au plecat în căutarea unui loc de dormit la Asia Express, pe Drumul Eroilor.

Văzând unde trebuie să doarmă şi unde trebuia să meargă la toaletă, Gabi Tamaş a înjurat încontinuu. Alexa a fost mai reţinut, dar a admis şi el că respectiva cazare găsită în Filipine a fost foarte rea.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, şocaţi de camera în care au stat

Când am mers către cameră, în ghetou aproape, era clar că erau condiţiile foarte grele. Ce ne-a surprins foarte mult. De fapt, ea (n.r: filipineza care locuia acolo) şi-a luat copiii de acolo, i-a mutat şi ne-a dat nouă camera”, a spus Dan Alexa, în emisiunea de luni Asia Express, de la Antena 1.

Gabi Tamaş a venit pregătit cu o mulţime de perechi de ochelari pentru cei care aveau amabilitatea să îi găzduiască.

M-am gândit să aduc nişte ochelari, la număr 50 (n.r: râde), ca să dau câte o pereche“, a spus Gabi Tamaş.

Când a văzut toaleta, Gabi Tamaş a fost şocat. “Du-te dracu’ cu WC-ul ăsta, nici fii-mea nu încape pe el“, a spus Tamaş.

El a remarcat că, în ciuda faptului că respectiva locuinţă arăta rău, pe pereţi erau desene cu “Hello, Kitty!”, personaj care îi place şi fetei sale.

Camera apoteotică. Ceva ce foarte rar mai găseşti. Foarte rea cazarea“, a concluzionat Dan Alexa.

Dan Alexa şi Gabi Tamaş
