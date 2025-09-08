Surpriza neplăcută avută de Gabi Tamaş şi Dan Alexa la Asia Express! Primul a început să înjure fără oprire - Antena Sport

Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o surpriză neplăcută atunci când au plecat în căutarea unui loc de dormit la Asia Express, pe Drumul Eroilor.

Văzând unde trebuie să doarmă şi unde trebuia să meargă la toaletă, Gabi Tamaş a înjurat încontinuu. Alexa a fost mai reţinut, dar a admis şi el că respectiva cazare găsită în Filipine a fost foarte rea.

Gabi Tamaş şi Dan Alexa, şocaţi de camera în care au stat

“Când am mers către cameră, în ghetou aproape, era clar că erau condiţiile foarte grele. Ce ne-a surprins foarte mult. De fapt, ea (n.r: filipineza care locuia acolo) şi-a luat copiii de acolo, i-a mutat şi ne-a dat nouă camera”, a spus Dan Alexa, în emisiunea de luni Asia Express, de la Antena 1.

Gabi Tamaş a venit pregătit cu o mulţime de perechi de ochelari pentru cei care aveau amabilitatea să îi găzduiască.

“M-am gândit să aduc nişte ochelari, la număr 50 (n.r: râde), ca să dau câte o pereche“, a spus Gabi Tamaş.