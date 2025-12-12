Houston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver - Antena Sport

Los Angeles Clippers a suferit o nouă înfrângere, a 19-a din acest sezon, cedând cu 113-115 pe parchetul lui Houston Rockets, joi, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

În ciuda egalării reuşite de James Harden, cu 37 de secunde înainte de final, Rockets s-au impus în cele din urmă printr-un coş înscris de Amen Thompson, cu 17 secunde înainte de sirena de final.

LA Clippers s-a prăbuşit pe locul 14 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu doar şase victorii în acest sezon, în timp ce Rockets rămâne pe 3 (16-6). Într-un alt meci al serii, New Orleans Pelicans a pus punct unei serii de şapte înfrângeri, câştigând cu 143-120 în faţa lui Portland Trail Blazers.

Alte rezultate consemnate joi în NBA: