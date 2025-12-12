Houston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 14:26

Houston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver

Jabari Smith Jr., dunk în timpul partidei Los Angeles Clippers - Houston Rockets / Profimedia

Los Angeles Clippers a suferit o nouă înfrângere, a 19-a din acest sezon, cedând cu 113-115 pe parchetul lui Houston Rockets, joi, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

În ciuda egalării reuşite de James Harden, cu 37 de secunde înainte de final, Rockets s-au impus în cele din urmă printr-un coş înscris de Amen Thompson, cu 17 secunde înainte de sirena de final.

Los Angeles Clippers, un nou eșec în NBA

LA Clippers s-a prăbuşit pe locul 14 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu doar şase victorii în acest sezon, în timp ce Rockets rămâne pe 3 (16-6). Într-un alt meci al serii, New Orleans Pelicans a pus punct unei serii de şapte înfrângeri, câştigând cu 143-120 în faţa lui Portland Trail Blazers.

Alte rezultate consemnate joi în NBA:

  • Boston Celtics – Milwaukee Bucks 101-116
  • Denver Nuggets – Sacramento Kings 136-105

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 19 victorii şi 5 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 24 victorii şi o singură înfrângere în acest sezon.

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv în AntenaPLAY.

Sursa: Agerpres

