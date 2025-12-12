Houston Rockets, victorie dramatică contra lui Los Angeles Clippers. Nikola Jokic, show în victoria lui Denver - Antena Sport

Los Angeles Clippers a suferit o nouă înfrângere, a 19-a din acest sezon, cedând cu 113-115 pe parchetul lui Houston Rockets, joi, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.
În ciuda egalării reuşite de James Harden, cu 37 de secunde înainte de final, Rockets s-au impus în cele din urmă printr-un coş înscris de Amen Thompson, cu 17 secunde înainte de sirena de final.
AMEN THOMPSON CLUTCH AND-1.
ROCKETS BACK ON TOP WITH 17.2 LEFT.
— NBA (@NBA) December 12, 2025

Los Angeles Clippers, un nou eșec în NBA
LA Clippers s-a prăbuşit pe locul 14 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu doar şase victorii în acest sezon, în timp ce Rockets rămâne pe 3 (16-6). Într-un alt meci al serii, New Orleans Pelicans a pus punct unei serii de şapte înfrângeri, câştigând cu 143-120 în faţa lui Portland Trail Blazers.
Alte rezultate consemnate joi în NBA:
- Boston Celtics – Milwaukee Bucks 101-116
- Denver Nuggets – Sacramento Kings 136-105
Nikola Jokić and Denver win their 4th straight!
🃏 36 PTS
🃏 12 REB
🃏 8 AST
🃏 14-16 FGM
Joker passes Carmelo Anthony for the second-most 30-point games in @nuggets franchise history 🔥

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 19 victorii şi 5 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 24 victorii şi o singură înfrângere în acest sezon.
Sursa: Agerpres
