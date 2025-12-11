Oklahoma City Thunder a egalat recordul celui mai bun debut de sezon. S-au stabilit semifinalele Cupei NBA - Antena Sport

Echipele de baschet Oklahoma City Thunder şi San Antonio Spurs s-au calificat în semifinalele Cupei NBA, programate sâmbătă la Las Vegas, în urma victoriilor obţinute miercuri în meciurile din sferturile de finală, informează AFP.

Thunder, campioana en-titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), s-a impus cu categoricul scor de 138-89 în faţa formaţiei Phoenix Suns, pe propriul teren, administrând cea mai severă înfrângere din istoria grupării din Arizona.

Spurs și Thunder, în semifinalele Cupei NBA

MVP-ul sezonului regular, Shai Gilgeous-Alexander, a înscris 28 de puncte în 26 de minute şi şi-a condus echipa la a 24-a victorie în 25 de confruntări în această stagiune, egalând cel mai bun debut de sezon din istoria NBA după 25 de meciuri, reuşit în urmă cu zece ani de Golden State Warriors, care a suferit prima înfrângere în al 25-lea meci.

În cealaltă partidă a zilei, San Antonio Spurs, fără starul Victor Wembanyama, a reuşit să se impună pe parchetul echipei Los Angeles Lakers, cu 132-119. Superstarul LeBron James (41 ani) a înscris doar 19 puncte în acest meci, în timp ce slovenul Luka Doncic a adăugat 35 de puncte, insuficiente pentru a evita înfrângerea.

Sâmbătă, pentru un loc în finala Cupei NBA (16 decembrie), care contează şi pentru sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet, se vor întâlni Oklahoma City Thunder şi San Antonio Spurs, respectiv Orlando Magic şi New York Knicks.