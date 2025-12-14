Mihai Stoica a respectat ordinul lui Gigi Becali şi a făcut anunţul: "Azi am vorbit cu jucătorul. E ca Vieira" - Antena Sport

Gigi Becali a spus că şi-ar dori ca Malcom Edjouma să rămână la FCSB, chiar dacă îi va expira contractul la finalul lui 2025 şi ambele tabere au anunţat în mai multe rânduri că atunci va veni despărţirea.

După FCSB – Feyenoord 4-3, Edjouma a ieşit de pe lista neagră a lui Becali, care l-a pus pe Meme să rezolve situaţia. Astfel că mijlocaşul de 29 de ani cotat la 800.000 de euro a fost convins să rămână măcar până în vara lui 2026.

Malcom Edjouma rămâne la FCSB

“Am vorbit deja. Eu cred că până în vară rămâne. Am vorbit azi cu el, așa a rămas. E un jucător tare ciudat. La calitățile pe care le are, dacă nu avea fluctuații, dacă avea constanță nu juca la West Ham ci, probabil, la Arsenal.

El, când joacă bine, e peste ce era Thomas Partey, de exemplu. El e un jucător fabulos. (n.r. gen Vieira) Da, Vieira. Valoarea unui jucător o dă doar constanța în evoluții.

Messi juca nouă meciuri din zece foarte bine. Unul, care nu e Messi, joacă unul foarte bine. Iar alții cumpără jucători văzându-i la un meci. Ceea ce este cea mai mare greșeală posibilă”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.