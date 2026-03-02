Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY - Antena Sport

Martie îţi aduce în AntenaPLAY debutul mult aşteptat al sezonului de Formula 1™, sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, un derby din Liga Portugal, Benfica – Porto, şi cele mai tari meciuri din NBA şi NHL.

Formula 1™ revine în AntenaPLAY

Sezonul 2026 din Formula 1™ programează în luna martie primele trei Mari Premii, Marele Premiu al Australiei (6-8 martie), Marele Premiu al Chinei (13-15 martie) şi Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie).

De asemenea, Formula 2™ şi Formula 3™ au programate prima etapă în Australia, la Melbourne, în perioada 6-8 martie. În perioada 13-15 martie se va desfăşura şi prima etapă a Formula 1 Academy, în cadrul Marelui Premiu al Chinei.

În AntenaPLAY, ai parte şi de Grand Prix, o emisiune în care comentatorii de Formula 1™ din Universul Antena, Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, îţi aduc cele mai importante detalii din “Marele Circ”.

Programul complet al Marelui Premiu al Australiei (6-8 martie, AntenaPLAY)

Formula 1™