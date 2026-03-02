Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY - Antena Sport

Home | AntenaPLAY | Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY

Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 2 martie 2026, 11:40

Comentarii
Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY

Max Verstappen - Profimedia Images

Martie îţi aduce în AntenaPLAY debutul mult aşteptat al sezonului de Formula 1™, sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, un derby din Liga Portugal, Benfica – Porto, şi cele mai tari meciuri din NBA şi NHL.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formula 1™ revine în AntenaPLAY

Sezonul 2026 din Formula 1™ programează în luna martie primele trei Mari Premii, Marele Premiu al Australiei (6-8 martie), Marele Premiu al Chinei (13-15 martie) şi Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie).

De asemenea, Formula 2™ şi Formula 3™ au programate prima etapă în Australia, la Melbourne, în perioada 6-8 martie. În perioada 13-15 martie se va desfăşura şi prima etapă a Formula 1 Academy, în cadrul Marelui Premiu al Chinei.

În AntenaPLAY, ai parte şi de Grand Prix, o emisiune în care comentatorii de Formula 1™ din Universul Antena, Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, îţi aduc cele mai importante detalii din “Marele Circ”.

Programul complet al Marelui Premiu al Australiei (6-8 martie, AntenaPLAY)

Formula 1™

  • Antrenamente 1 – 6 martie, 03:30
  • Antrenamente 2 – 6 martie, 07:00
  • Antrenamente 3 – 7 martie, 03:30
  • Calificări – 7 martie, 07:00
  • Cursa – 8 martie, 06:00

Formula 2™

  • Antrenamente – 6 martie, 01:00
  • Calificări – 6 martie, 05:55
  • Sprint – 7 martie, 05:10
  • Cursa – 8 martie, 02:25

Formula 3™

  • Antrenamente – 5 martie, 23:50
  • Calificări – 6 martie, 05:00
  • Sprint – 7 martie, 02:15
  • Cursa – 7 martie, 23:50

Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (13-15 martie, AntenaPLAY)

Formula 1™

Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteniAu crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
  • Antrenamente – 13 martie, 05:30
  • Calificări Sprint – 13 martie, 09:30
  • Sprint – 14 martie, 05:00
  • Cursa – 15 martie, 09:00

Formula 1 Academy

  • Antrenamente – 13 martie, 03:10
  • Calificări – 13 martie, 08:05
  • Cursa 1 – 14 martie, 7:45
  • Cursa 2 – 15 martie, 04:40

Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei (27-29 martie)

Formula 1™

  • Antrenamente 1 – 27 martie, 04:30
  • Antrenamente 2 – 27 martie, 08:00
  • Antrenamente 3 – 28 martie, 04:30
  • Calificări – 28 martie, 08:00
  • Cursa – 29 martie, 08:00

Benfica – Porto, 8 martie, AntenaPLAY

Liga Portugal programează în martie alte trei etape, iar cele mai importante dueluri sunt în AntenaPLAY. Benfica – Porto este derby-ul lunii în Portugalia, unul în care Jose Mourinho îşi întâlneşte echipa cu care a scris istorie la începutul anilor 2000. Benfica – Porto se va disputa pe 8 martie, de la ora 20:00.

De asemenea, în aceeaşi etapă este programat un alt duel tare, între Braga şi Sporting, pe 7 martie, de la ora 20:00. În etapa a 27-a, pe 22 martie va avea loc Braga – Porto, un alt meci important pentru stabilirea ierarhiei la vârf din Portugalia.

Liga Campionilor Asiei, live în AntenaPLAY

Liga Campionilor Asiei continuă în AntenaPLAY cu faza eliminatorie. Meciurile din optimile competiţiei sunt programate în perioadele 2-4 martie (turul) şi 9-11 martie (returul).

De asemenea, fanii lui Cristiano Ronaldo o pot vedea pe Al-Nassr în Liga Campionilor Asiei 2, competiţie ce a ajuns la faza sferturilor de finală. Meciurile din tur sunt programate între 3 şi 5 martie, iar cele din retur între 10 şi 12 martie.

Meciurile din sferturile de finală AFC Women’s Champions League 2025-2026 sunt programate pe 28 și 29 martie 2026.

Programul meciurilor din NBA transmise în martie, în AntenaPLAY

  • Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder (8 martie, 03:30)
  • New York Knicks – Los Angeles Lakers (8 martie, 21:30)
  • Denver Nuggets – Los Angeles Lakers (15 martie, 02:30)
  • Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder (15 martie, 19:00)
  • Portland Trail Blazers – Denver Nuggets (22 martie, 23:00)
  • Minnesota Timberwolves – Boston Celtics (23 martie, 02:00)
  • New York Knicks – Oklahoma City Thunder (30 martie, 02:30)
  • Golden State Warriors – Denver Nuggets (30 martie, 05:00)

Programul meciurilor din NHL transmise în martie, în AntenaPLAY

  • Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers – 7 martie, 04:00
  • Minnesota Wild – Colorado Avalanche – 8 martie, 20:00
  • Anaheim Ducks – Ottawa Senators – 14 martie, ora 19:00
  • St Louis Blues – Winnipeg Jets – 15 martie, 21:00
  • Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers – 22 martie, 04:00
  • Colorado Avalanche – Washington Capitals – 22 martie, 18:30
  • Florida Panthers – New York Islanders – 28 martie, 19:00
  • Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes – 29 martie, 23:00
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Observator
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
11:31
Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico
10:56
Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul
10:41
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
10:12
Vești bune despre Dan Petrescu, după ce “Bursucul” și-a anunțat revenirea: “Poate să-și reia activitatea”
10:08
OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul
9:46
VIDEODenver Nuggets – Minnesota Timberwolves 108-117. Cele 35 de puncte ale lui Jokic, inutile în fața lui Edwards
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”