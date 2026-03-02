Noutăţile din sport ale lunii martie în AntenaPLAY - Antena Sport

Martie îţi aduce în AntenaPLAY debutul mult aşteptat al sezonului de Formula 1™, sferturile de finală din Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2, un derby din Liga Portugal, Benfica – Porto, şi cele mai tari meciuri din NBA şi NHL.
Formula 1™ revine în AntenaPLAY
Sezonul 2026 din Formula 1™ programează în luna martie primele trei Mari Premii, Marele Premiu al Australiei (6-8 martie), Marele Premiu al Chinei (13-15 martie) şi Marele Premiu al Japoniei (27-29 martie).
De asemenea, Formula 2™ şi Formula 3™ au programate prima etapă în Australia, la Melbourne, în perioada 6-8 martie. În perioada 13-15 martie se va desfăşura şi prima etapă a Formula 1 Academy, în cadrul Marelui Premiu al Chinei.
În AntenaPLAY, ai parte şi de Grand Prix, o emisiune în care comentatorii de Formula 1™ din Universul Antena, Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, îţi aduc cele mai importante detalii din “Marele Circ”.
Programul complet al Marelui Premiu al Australiei (6-8 martie, AntenaPLAY)
Formula 1™
- Antrenamente 1 – 6 martie, 03:30
- Antrenamente 2 – 6 martie, 07:00
- Antrenamente 3 – 7 martie, 03:30
- Calificări – 7 martie, 07:00
- Cursa – 8 martie, 06:00
Formula 2™
- Antrenamente – 6 martie, 01:00
- Calificări – 6 martie, 05:55
- Sprint – 7 martie, 05:10
- Cursa – 8 martie, 02:25
Formula 3™
- Antrenamente – 5 martie, 23:50
- Calificări – 6 martie, 05:00
- Sprint – 7 martie, 02:15
- Cursa – 7 martie, 23:50
Programul complet al Marelui Premiu al Chinei (13-15 martie, AntenaPLAY)
Formula 1™
- Antrenamente – 13 martie, 05:30
- Calificări Sprint – 13 martie, 09:30
- Sprint – 14 martie, 05:00
- Cursa – 15 martie, 09:00
Formula 1 Academy
- Antrenamente – 13 martie, 03:10
- Calificări – 13 martie, 08:05
- Cursa 1 – 14 martie, 7:45
- Cursa 2 – 15 martie, 04:40
Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei (27-29 martie)
Formula 1™
- Antrenamente 1 – 27 martie, 04:30
- Antrenamente 2 – 27 martie, 08:00
- Antrenamente 3 – 28 martie, 04:30
- Calificări – 28 martie, 08:00
- Cursa – 29 martie, 08:00
Benfica – Porto, 8 martie, AntenaPLAY
Liga Portugal programează în martie alte trei etape, iar cele mai importante dueluri sunt în AntenaPLAY. Benfica – Porto este derby-ul lunii în Portugalia, unul în care Jose Mourinho îşi întâlneşte echipa cu care a scris istorie la începutul anilor 2000. Benfica – Porto se va disputa pe 8 martie, de la ora 20:00.
De asemenea, în aceeaşi etapă este programat un alt duel tare, între Braga şi Sporting, pe 7 martie, de la ora 20:00. În etapa a 27-a, pe 22 martie va avea loc Braga – Porto, un alt meci important pentru stabilirea ierarhiei la vârf din Portugalia.
Liga Campionilor Asiei, live în AntenaPLAY
Liga Campionilor Asiei continuă în AntenaPLAY cu faza eliminatorie. Meciurile din optimile competiţiei sunt programate în perioadele 2-4 martie (turul) şi 9-11 martie (returul).
De asemenea, fanii lui Cristiano Ronaldo o pot vedea pe Al-Nassr în Liga Campionilor Asiei 2, competiţie ce a ajuns la faza sferturilor de finală. Meciurile din tur sunt programate între 3 şi 5 martie, iar cele din retur între 10 şi 12 martie.
Meciurile din sferturile de finală AFC Women’s Champions League 2025-2026 sunt programate pe 28 și 29 martie 2026.
Programul meciurilor din NBA transmise în martie, în AntenaPLAY
- Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder (8 martie, 03:30)
- New York Knicks – Los Angeles Lakers (8 martie, 21:30)
- Denver Nuggets – Los Angeles Lakers (15 martie, 02:30)
- Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder (15 martie, 19:00)
- Portland Trail Blazers – Denver Nuggets (22 martie, 23:00)
- Minnesota Timberwolves – Boston Celtics (23 martie, 02:00)
- New York Knicks – Oklahoma City Thunder (30 martie, 02:30)
- Golden State Warriors – Denver Nuggets (30 martie, 05:00)
Programul meciurilor din NHL transmise în martie, în AntenaPLAY
- Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers – 7 martie, 04:00
- Minnesota Wild – Colorado Avalanche – 8 martie, 20:00
- Anaheim Ducks – Ottawa Senators – 14 martie, ora 19:00
- St Louis Blues – Winnipeg Jets – 15 martie, 21:00
- Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers – 22 martie, 04:00
- Colorado Avalanche – Washington Capitals – 22 martie, 18:30
- Florida Panthers – New York Islanders – 28 martie, 19:00
- Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes – 29 martie, 23:00
- Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
- Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
- Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
- (P) Tehnologia care contează: Cum să îți construiești un ecosistem digital eficient
- Juventus a fost aproape de o revenire istorică! Galatasaray s-a calificat în optimile Champions League după un meci dramatic